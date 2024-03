Tappa Tirreno-Adriatico, ecco le modifiche alla viabilità a Gualdo Tadino

Parte oggi da Lido di Camaiore la 59° edizione della Tirreno-Adriatico che mercoledì prossimo 6 Marzo, arriverà a Gualdo Tadino in occasione della 3° tappa che prenderà il via da Volterra. Tante saranno le modifiche alla viabilità contenute nell’ordinanza firmata dal Sindaco e riassunte di seguito.

VIALE MANCINI (Arrivo della tappa): divieto di sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 15.00 del 5 Marzo alle ore 6.00 del 6 Marzo. Divieto di transito per tutti i veicoli dalle ore 6.00 alle ore 21.00 del 6 Marzo.

VIA ROMA: divieto di sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 6.00 alle ore 21.00 del 6 Marzo.

LARGO ASS. VOLONTARI DEL SANGUE (Giardini Pubblici): divieto di sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 16.00 di martedì 5 Marzo alle ore 21.00 del 6 Marzo. Divieto di transito per tutti i veicoli dalle ore 20.00 del 5 Marzo alle ore 21.00 del 6 Marzo.

VIA V LUGLIO: divieto di transito per tutti i veicoli dalle ore 5.00 alle ore 21.00 del 6 Marzo.

VIA G. MATTEOTTI: divieto di sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 18.00 del 5 Marzo alle ore 21.00 del 6 Marzo.

PIAZZALE FEDERICO II: divieto di sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 5 alle ore 20.00 del 6 Marzo.

VIA F. STORELLI: divieto di sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 6.00 alle ore 20 del 06 Marzo

PARCHEGGIO SCUOLA MEDIA VIA LUCANTONI: divieto di sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 6.30 alle ore 21.00 del 6 Marzo.

PARCHEGGIO VIA S. MARZIO AREA EASP: divieto di sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 6.00 alle ore 21.00 del 6 Marzo

Inoltre, dalle ore 13.30 alle ore 17.30 del giorno di tappa, la viabilità sarà interrotta nelle seguenti vie:

– SP245 da Osteria Cerasa fino a Cerqueto

– SS444 da Cerqueto fino all’innesto sulla SR Flaminia (rotatoria Granaio)

– Via Flaminia da rotatoria Granaio fino all’intersezione con Via Roma

– Via Roma, via Mancini, via Storelli, via V luglio, Zona Giardini, Via Matteotti, via Lucantoni, Piazzale Federico II.

Verrà infine istituito un doppio senso di marcia in via Otello Sordi dalle ore 6.00 alle ore 21 del 6 Marzo, per garantire l’accesso al Distretto Sanitario.