Tirreno-Adriatico, il tedesco Phil Bauhaus primo a Gualdo Tadino

Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) ha vinto la Volterra-Gualdo Tadino di 225 km, terza tappa della Tirreno-Adriatico, la più lunga della Corsa dei Due Mari.

Il tedesco ha saputo approfittare della caduta di Jasper Philipsen e altri corridori all’ultima curva, quella del Ponte Novo, battendo in volata l’azzurro Jonathan Milan (Lidl Trek) e Kevin Vauquelin (Arkea B&B). Poi quattro italiani: Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), Andrea Vendrame (Decathlon-Ag2r), Simone Velasco (Astana Qazaqstan) e Damiano Caruso (Bahrain Victorious).

La Maglia Azzurra di leader della corsa rimane sulle spalle dello spagnolo Juan Ayuso (UAE Team Emirates), giunto oggi undicesimo sul traguardo, che conserva un secondo di vantaggio su Filippo Ganna e sei su Jonathan Milan.

Samuele Zoccarato è stato il grande protagonista delle prime fasi di gara dopo la partenza da Volterra, prendendo il largo in compagnia dello svizzero Jan Stöckli e poi staccando anche lui, venendo ripreso poco prima dell’inizio delle curve di Casacastalda dove, nel centro del paese, era situato il Gran premio della Montagna.

Sono quindi subito dopo entrate in azione le squadre per preparare i velocisti fino allo strappo della “salita dei Fiammiferi” e all’ingresso di via Roma. Alla curva del Ponte Novo la caduta che ha coinvolto Philipsen con il tedesco Bauhaus che è riuscito a contenere il ritorno di Milan, tagliando per primo il traguardo di viale Giorgio Mancini.

GUARDA IL VIDEO DELL’ULTIMO TRATTO DELLA CORSA

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa Phil Bauhaus ha dichiarato: “Onestamente pensavo che la tappa di oggi fosse troppo dura per me, ma la squadra ha creduto in me e mi ha motivato fin da ieri, portandomi in una posizione perfetta all’ultimo km. Ero molto concentrato e ce l’ho fatta. Mi piacerebbe vincere anche l’ultima tappa, domenica, come due anni fa, ma devo essere realista, sarà molto difficile perchè il livello dei velocisti è molto alto qui”. La Maglia Azzurra Juan Ayuso

ORDINE D’ARRIVO

1 – Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) – 225 km in 5h25’51” alla media di 41.430 km/h

2 – Jonathan Milan (Lidl-Trek) s.t.

3 – Kévin Vaquelin (Arkea-B&B Hotels) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Juan Ayuso (UAE Team Emirates)

2 – Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) a 1″

3 – Jonathan Milan (Lidl-Trek) a 6″