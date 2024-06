Gualdo Tadino, aperta la mostra “Questione di stile” di Tatsiana Naumcic e Massimiliano V

Presso la chiesa monumentale di San Francesco a Gualdo Tadino venerdì 7 giugno è stata inaugurata la mostra “Questione di stile: l’impronta di Luciano Ventrone nelle opere di Tatsiana Naumcic e Massimiliano V”, che resterà aperta fino al 28 luglio 2024.

All’inaugurazione erano presenti, oltre agli artisti, il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, e il direttore del Polo Museale di Gualdo Tadino, Catia Monacelli, curatrice della mostra. L’iniziativa, promossa dal Polo Museale di Gualdo Tadino e dalla Fondazione Luciano Ventrone – Miranda Gibilisco con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino, celebra l’incontro tra due artisti di grande talento e visioni uniche, entrambi profondamente influenzati dall’opera del maestro Luciano Ventrone.

La mostra si arricchisce inoltre di due opere del “Caravaggio del ventesimo secolo”, come fu definito Ventrone da Federico Zeri.











“Dopo aver ospitato in due diverse occasioni in questa chiesa monumentale le opere di Luciano Ventrone, abbiamo ora il piacere e l’onore di avere esposte in questo stesso luogo i lavori dei due suoi principali allievi – ha detto la curatrice Catia Monacelli – Due artisti che per un tratto del loro percorso si sono nutriti dell’immenso talento del maestro Ventrone lavorando al suo fianco, ma che hanno poi intrapreso percorsi diversi ognuno con il proprio stile ben definito. I quadri di Tatsiana Naumcic e di Massimiliano V. riflettono una grande tecnica e una profonda sensibilità.”

Gli Artisti

Massimiliano V, nato a Catania nel 1972, vive e lavora a Roma. Artista eclettico, è anche musicista e compositore. La sua carriera artistica, iniziata accanto al padre, il maestro Luciano Ventrone, si è evoluta abbracciando stili quali il simbolismo, il surrealismo e l’espressionismo astratto. Le sue opere esplorano l’interazione tra spazio e luce, mantenendo l’eredità paterna nell’uso consapevole del colore e nella tecnica di miscelazione dei pigmenti.

Tatsiana Naumcic, nata a Minsk nel 1980, vive e lavora a Roma. Dopo aver insegnato arte, nel 2013 si trasferisce nella capitale italiana dove diventa l’ultima allieva di Luciano Ventrone e di sua moglie, la fotografa Miranda Gibilisco. Le opere di Naumcic, caratterizzate da una profonda sensibilità verso la natura e l’ambiente, sono state esposte in importanti mostre internazionali e riflettono una visione estetica influenzata dal genio di Ventrone.

La Mostra

La mostra “Questione di stile” offre un’occasione unica per ammirare le opere di Massimiliano V e Tatsiana Naumcic. I visitatori saranno immersi in un percorso espositivo che mette in dialogo le opere dei due artisti, creando un’esperienza visiva stimolante. L’esposizione è visitabile con ingresso libero da mercoledì a domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Informazioni

Titolo della Mostra: Questione di stile: l’impronta di Luciano Ventrone nelle opere di Tatsiana Naumcic e Massimiliano V.

Sede: Chiesa Monumentale di San Francesco, Corso Italia, Gualdo Tadino (PG)

Curatrice: Catia Monacelli

Promossa da: Polo Museale di Gualdo Tadino, Fondazione Luciano Ventrone – Miranda Gibilisco, Comune di Gualdo Tadino

Orario di apertura: Da mercoledì a domenica, 10:00 – 13:00; 15:00 – 18:00

Ingresso: Libero

Info: Polo Museale di Gualdo Tadino – cell. 347 7541791; tel. 39 075 9142445 – www.polomusealegualdotadino.it

Note: La mostra è dog friendly, sono ammessi gli amici a quattro zampe.