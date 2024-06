Ciclostorica “La Favolosa”: ultima settimana per iscriversi. Sabato 22 giugno apertura con Gianni Bugno

Ultima settimana a disposizione per chi si vuole iscrivere alla seconda edizione della ciclostorica “La Favolosa” – Memorial Mauro Procacci, in programma domenica 23 giugno a Gubbio su organizzazione della Speed Motor Bike.

Ad aprire il programma della manifestazione sarà l’ex campione del mondo di ciclismo Gianni Bugno, due volte iridato con assieme un successo al Giro d’Italia, che alle 18 di sabato 22 sarà presente nella Sala degli Stemmi del palazzo comunale, in piazza Grande, per un incontro con sportivi e appassionati e con le autorità istituzionali, a cominciare dal sindaco Filippo Mario Stirati.

Da Sansepolcro tornerà il collezionista Moreno Bianchini, che porterà due bici per la partecipazione a “La Favolosa”, una delle quali per Bugno. Alle 9 di domenica, sempre da piazza Grande prenderà il via la ciclostorica, non prima di un nuovo saluto da parte delle autorità e degli sbandieratori della città di Sant’Ubaldo, che eseguiranno alcuni fra i loro saggi più conosciuti.

Due i percorsi previsti, della lunghezza di 58 e 31,5 chilometri e con un dislivello rispettivamente di 695 e 250 metri. Il primo ristoro è programmato nell’elegante scenario di Villa Montegranelli, con colazione per tutti, poi coloro che si misureranno sul tracciato corto proseguiranno alla volta dell’abbazia di Castel d’Alfiolo, dove è previsto un altro ristoro, mentre i partecipanti che sceglieranno il percorso lungo, o “Favoloso”, si dirigeranno verso il castello di Colmollaro, nel quale sarà ubicato un altro succoso ristoro e scenderanno verso la ex stazione ferroviaria di Branca, sede della Pro Loco della frazione eugubina, che collabora alla riuscita della manifestazione.

A quel punto, prosecuzione verso Sigillo, dove nel ristoro allestito in piazza i ciclisti potranno assaggiare le prelibatezze del Monte Cucco. Il tempo di risalire in sella e arriverà il tratto più impegnativo: lo strappo che conduce a Torre dell’Olmo e che riserverà una piacevole sorpresa, prima della pedalata in discesa verso Castel d’Alfiolo, ultimo posto di ristoro in attesa dell’arrivo in piazza Grande.

Ultimo atto: il convivio finale nelle sale degli Arconi, sotto la piazza principale. Una domenica all’insegna di sport, salute, enogastronomia, cultura, turismo e socialità in una delle città più belle e suggestive dell’Umbria.

Chi vuole iscriversi, deve entrare nel sito www.lafavolosagubbio.it e già nella home page troverà la guida per farlo.