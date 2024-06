Verso la conclusione il progetto di cooperazione italo-cubana con capofila Gualdo Tadino

Si avvia alla conclusione con gli obiettivi centrati il progetto di cooperazione internazionale “Hub Particular” – Politiche partecipate per l’artigianato quale motore di sviluppo inclusivo e sostenibile, finanziato per oltre il 78% dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), che vede il Comune di Gualdo Tadino come soggetto capofila.

Dopo che dal 26 febbraio al 1 marzo una delegazione italiana guidata dal sindaco Presciutti, si era recata a Cuba per inaugurare tre differenti spazi che fanno parte del progetto, ora è stata la volta di una delegazione cubana a giungere lunedì scorso a Gualdo Tadino e ad Amelia (l’altro Comune partner del progetto), guidata dalla responsabile Nereida Herrán Bolaños del Fondo Cubano de los Bienes Culturales, dove rimarrà fino a domenica prossima, per la visita che conclude i tre anni di lavoro.

La rappresentanza è composta da artigiani e informatici direttamente coinvolti nel progetto, che sono stati premiati con una pergamena di riconoscimento per il loro impegno nella realizzazione dell’iniziativa.

Hub Particular, ha spiegato il sindaco Presciutti accogliendo la delegazione in sala consiliare, consta di tre obiettivi: costruire una piattaforma per il commercio elettronico a L’Avana, realizzare un opificio artigianale per i ceramisti in una zona di grande affluenza turistica, e rendere protagonisti del progetto donne e soggetti fragili e svantaggiati.

“E’ una grande soddisfazione per un comune di piccole dimensioni come il nostro portare a termine una iniziativa di questo tipo, riconosciuta dal Ministero, che ha visto coinvolta ad esempio la capitale de L’Avana – ha detto ancora Presciutti – Abbiamo potuto contare su un gruppo di lavoro importante e questo progetto è stato premiato a livello nazionale venendo preso ad esempio. Ogni settimana per tre anni abbiamo tenuto riunioni online per verificare lo stato di attuazione. Siamo riusciti a spendere fino all’ultimo centesimo per raggiungere tutti gli obiettivi e abbiamo rinunciato alla diaria, prevista dal progetto, con quelle somme che sono state reinvestite all’interno. Per tutto questo lavoro un plauso particolare lo merita il nostro capoprogetto Danilo Guidubaldi (dipendente del Comune di Gualdo Tadino, ndr).”

Il sindaco ha annunciato che il Comune di Gualdo Tadino ha partecipato come capofila, con lo stesso gruppo di lavoro, ad un altro bando legato alla cooperazione con Trinidad, dell’importo di 1 milione e 200 mila euro. In un altro, con capofila Gubbio e che riguarda la Tunisia, è invece partner. Entro settembre si conoscerà l’esito.

Soddisfazione per il lavoro svolto e per la collaborazione con Cuba è stata espressa dalla dalla direttrice del progetto in rappresentanza del Fondo Cubano per i Beni Culturali, Nereida Herrán Bolaños. “Non tutte le persone che hanno lavorato sul posto sono potute venire a Gualdo Tadino – ha commentato – Abbiamo lanciato la piattaforma ejaki.com con l’obiettivo di esportare nostro Paese i nostri prodotti di qualità. A Cuba abbiamo il problema dell’embargo, ma grazie a questi progetti di cooperazione internazionale possiamo trovare delle soluzioni.”

La delegazione, dopo aver visitato nei giorni scorsi aziende ad Amelia e Deruta, nella giornata di venerdì si è recata in tre aziende gualdesi (Slope, La Ceramica d’Italia e Ceramiche Pecci), mentre per domenica mattina è previsto un convegno alla Rocca Flea sugli obiettivi dell’Agenda 2030. Lunedì prossimo sarà ricevuta, insieme al sindaco di Gualdo Tadino, dall’Ambasciatrice di Cuba a Roma e parteciperà a un convegno di Ali sempre nella capitale.

“Formalmente il progetto finisce – ha concluso Massimiliano Presciutti – ma i rapporti proseguiranno.”

IL PROGETTO HUB PARTICULAR – Il progetto internazionale “Hub Particular” – Politiche partecipate per l’artigianato quale motore di sviluppo inclusivo e sostenibile, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) con 513.150 euro (pari al 78,58% del costo totale che è quantificato in 652.995,64 euro).

Il Comune di Gualdo Tadino, capofila, ha avuto come partner il Comune di Amelia, co-organizzatore dell’iniziativa, il Consorzio Itaca, l’Associazione Ong Necos International, Fondo Cubano de Bienes Culturales, Municipio de San Juan de Dios de Cardenas e Solymed Travel.

Obiettivo del progetto “Hub Particular” è contribuire allo sviluppo dei Paesi partner agendo a supporto della capacità di governo delle istituzioni locali e della popolazione attraverso la promozione di servizi di formazione professionale volti ad includere le comunità locali in un processo di sviluppo integrato e sostenibile con particolare attenzione alle fasce vulnerabili e all’imprenditoria femminile.

In particolare le giovani imprenditrici cubane, che lavorano nel settore artigianale, potranno migliorare il loro standard di vita per un aumento delle capacità imprenditoriali delle loro aziende conseguente alla modernizzazione, formazione e creazione di uno snodo-vetrina per la collaborazione tra le imprese secondo i principi dell’economia sostenibile e inclusiva e per l’aumentata competenza di dipendenti di enti pubblici e degli imprenditori che parteciperanno alle attività di formazione del progetto indirizzato ai mercati internazionali.

