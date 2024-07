Costacciaro, Giobbe Covatta porta la sostenibilità sul palco del festival “Notti d’Autore”

La sostenibilità del pianeta Terra e del genere umano saranno al centro dell’attesissima performance di Giobbe Covatta con il suo spettacolo “6°” (sei gradi), in programma sabato 3 agosto alle ore 21.30 al Festival Notti d’Autore di Costacciaro.

Il Festival, organizzato dall’Associazione Pro Costacciaro, quest’anno è dedicato al tema del viaggio attraverso le tappe di Marco Polo, di cui ricorre il settecentesimo anniversario dalla morte.

“Nuovi occhi per nuove Terre” è il tema che vede il viaggio, non solo come un percorso geografico, ma come un’esperienza personale e collettiva di scoperta e conoscenza. Il viaggio diventa così un simbolo e un mezzo per abbattere le barriere linguistiche e culturali, favorire la comprensione reciproca e promuovere un mondo più integrato, inclusivo e solidale.

Il programma propone laboratori per adulti e bambini, mostre, artisti live, incontri e spettacoli.

Dopo l’annuncio della partecipazione di Syusy Bladi con “Il mio milione. Syusy Bladi come Marco Polo“, al Festival arriva Giobbe Covatta che, con il suo spettacolo, affronta il tema dell’aumento della temperatura della Terra, immaginando diversi futuri possibili in cui la temperatura è aumentata di uno, due, tre, quattro, cinque e sei gradi.

Attraverso l’uso della sua inconfondibile ironia, Covatta immagina stravaganti invenzioni che l’umanità potrebbe sviluppare per affrontare l’emergenza ambientale e sociale, creando personaggi comici impegnati a risolvere problemi che avremmo dovuto affrontare già da tempo.

Questo spettacolo non solo offre momenti di divertimento, ma anche spunti di riflessione sull’urgenza di agire per risolvere i problemi ambientali, sottolineando l’importanza di intervenire ora per evitare conseguenze catastrofiche entro un secolo.

Il festival Notti d’Autore, patrocinato della Giunta e dall’Assemblea Legislativa della Regione Umbria, dal Comune di Costacciaro, dalla Camera di Commercio dell’Umbria e dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Settimo Centenario della morte di Marco Polo, è sostenuto da Fondazione Perugia e realizzato in collaborazione con le associazioni sportive e turistiche del territorio.

Il programma completo della manifestazione e tutte le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito nottidautorefestival.it