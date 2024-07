Inaugurazione giardini, Forza Italia accusa: “Noi non invitati”

Oggi l’amministrazione comunale di Gualdo Tadino ha inaugurato i Giardini pubblici “Rolando Pinacoli” dopo un ampio progetto di riqualificazione e valorizzazione.

Tuttavia l’evento ha suscitato una polemica con Forza Italia che accusa la giunta di non aver invitato i consiglieri di opposizione e la giunta regionale “considerando poi che il contributo che ha permesso la riqualificazione dei giardini è regionale”, sottolinea in un comunicato.

L’invito alla cerimonia, scrive il coordinamento locale di Fi, è stato diffuso tramite un semplice post sulla pagina Facebook del Comune.

“L’importo complessivo necessario per la riqualificazione dei giardini pubblici “Rolando Pinacoli” è stato di 175.000 euro – evidenzia Forza Italia – Pensate che a maggio 2023 la Giunta regionale su proposta dell’Assessore Roberto Morroni ha deliberato il contributo di 172.008,31 per la riqualificazione dei Giardini” che è una parte degli importi versati da Rocchetta Spa alla Regione Umbria per la ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali.

Fabio Viventi, Silvia Minelli e Gianni Frillici puntualizzano che è proprio grazie a un intervento “dell’attuale esecutivo regionale e in primis del nostro Vice Presidente, una parte di risorse versate dai concessionari di acque minerali alla Regione, ricada invece sui Comuni dove vi è appunto l’attingimento.”

“In sostanza e per non farla lunga – spiegano da Fi – se oggi i giardini hanno assunto finalmente una veste decorosa, questo è grazie alle risorse assegnate dalla Giunta regionale che ha approvato il progetto presentato dal Comune ritenendolo valido. Non invitare il Vice Presidente Morroni e i Consiglieri comunali (almeno quelli di opposizione non sapevano nulla!) è sicuramente uno sgarbo istituzionale che il Sindaco Presciutti e il suo Esecutivo hanno commesso.”

“Negli anni abbiamo continuamente sentito dire dal Primo cittadino di lavorare in sinergia, collaborare senza guardare i colori politici: bene, alle parole però devono seguire i fatti, che non ci sembra invece che vi siano. Il Sindaco prendesse esempio da chi cerca sempre di fare gli interessi della nostra Regione e della sua Città (per citare i più importanti, le risorse per il costone roccioso 750.000 €, le risorse stanziate per il recupero ex ospedale Calai circa 9 milioni di euro, e tante altre), ascoltando e soprattutto coinvolgendo sempre l’Amministrazione comunale – scrive il coordinamento gualdese di Forza Italia – Ed ora la maggioranza non risponda semplicemente dando spiegazioni che non ci sono e arrampicandosi sugli specchi, ma chieda semplicemente scusa per l’accaduto, che speriamo vivamente non succeda più.”