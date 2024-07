Due gualdesi rappresenteranno l’Umbria alla Coppa delle Regioni Under 16 e 18 di padel

La Padel Arena Fastweb Perugia ospiterà la prestigiosa Coppa delle Regioni Under 16 e Under 18 dal 30 luglio al 4 agosto, evento di rilevanza nazionale che vedrà la partecipazione dei migliori giovani talenti del padel provenienti da tutte le regioni italiane, pronti a competere per il titolo di campioni.

Tra i convocati per rappresentare l’Umbria ci sono ben tre allievi facenti parte del Padel Arena Academy, di cui due gualdesi: si tratta di Ettore Signorini, Nicola Fiorentini e Matilde Minelli.

“Siamo estremamente orgogliosi dei nostri allievi – ha dichiarato Fabricio Cattaneo, head coach della Padel Arena Fastweb Perugia – Questa convocazione è il frutto dell’impegno e della dedizione che i ragazzi hanno dimostrato in allenamento. Siamo sicuri che rappresenteranno con onore la nostra struttura e daranno il massimo in questa importante competizione. Durante i sei giorni dell’evento, i giovani atleti, provenienti da tutta la penisola, si affronteranno sui campi della nostra arena, una struttura all’avanguardia dotata di tutte le comodità e tecnologie per garantire performance sportive di alto livello. Oltre alle partite, il programma prevede diverse attività collaterali, intrattenimento e momenti di svago per famiglie e spettatori, rendendo la manifestazione un evento imperdibile per tutti gli appassionati di padel. L’ingresso sarà gratuito per tutti gli spettatori, che avranno l’opportunità di assistere a partite emozionanti e di sostenere da vicino i campioni del futuro”.