Gualdo Tadino, modifiche alla viabilità nel fine settimana per il Giro dell’Umbria

Prende il via oggi, giovedì 25 luglio, il Giro dell’Umbria 2024 che interesserà diverse zone della città di Gualdo Tadino.

Al riguardo sono state disposte chiusure al transito in alcune strade con i seguenti orari e modalità:

Venerdì 26 luglio:

dalle ore 17 alle 20 chiusura strade come da ordinanza della Prefettura di Perugia in SP 241 area parcheggio, via Fonte Viola, via degli Artigiani, rotonda loc. Vaccara, via Flaminia Nord SP 241

Sabato 27 luglio:

Disagi alla circolazione dalle ore 9 per transito dimostrativo ciclisti in via XXV aprile, via Nino Bixio, via Roma, Piazza Martiri, viale Don Bosco, Centro Commerciale Il Granaio.

Strade interessate dalla gara dalle 9 alle 12 Sp 241, SS 219 Osteria del Gatto, SS3 direzione Gualdo Tadino Sp 245 direzione Gualdo Tadino, Cerqueto.

Domenica 28 luglio:

Sp 239 di Valsorda interrotta al transito dalle ore 9 alle 11,30 per gara cronoscalata.