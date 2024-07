Giobbe Covatta e Syusy Blady a Costacciaro per il Festival Notti d’Autore dedicato a Marco Polo

Il borgo di Costacciaro è pronto ad accogliere nel weekend la nuova edizione del Festival Notti d’Autore.

Organizzato dall’associazione Pro Costacciaro, quest’anno la manifestazione celebra il 700esimo anniversario della morte di Marco Polo, dedicandosi al tema del viaggio attraverso le tappe del celebre esploratore. Gli eventi e gli appuntamenti non solo raccontano un percorso geografico, ma invitano i partecipanti a vivere un’esperienza personale e collettiva di scoperta e conoscenza attraverso le tradizioni e le culture di popoli lontani.

“Quest’anno, abbiamo immaginato il festival come un viaggio di esperienze da vivere in prima persona, non solo da spettatori – afferma Riccardo Conti, presidente dell’Associazione Pro Costacciaro – Crediamo infatti che immergersi nelle attività proposte possa aiutare davvero a comprendere e apprezzare la cultura di altri popoli. Con il supporto di esperti e artisti, abbiamo creato un programma ricco di occasioni per tutta la famiglia: dalle letture animate per i bambini da 0 a 6 anni, ai laboratori di origami e musicali per ragazzi, fino alle arti marziali e al coloratissimo laboratorio di danza Bollywood.”

Le giornate inizieranno con un risveglio yoga a contatto con la natura e con l’appuntamento di letture animate per bambini e genitori. Seguirà il laboratorio musicale per adulti e bambini per conoscere gli strumenti della Via della Seta e uno per scoprire gli origami e l’arte della piegatura della carta.

Nel pomeriggio due workshop gratuiti: uno dedicato al kung fu (sabato) e uno alla danza Bollywood (domenica).

Il festival includerà anche momenti di degustazione con due aperitivi tematici a base di tè e infusi il sabato e con spezie orientali la domenica. Durante il primo, interverrà l’autrice Chandra Massetti con un pensiero sulla psicologia del viaggio, mentre domenica una piccola esibizione con strumenti etnici del Mediterraneo. I giardini del centro faranno invece da cornice all’area street food con specialità italiane e internazionali.

La serata vedrà il borgo animarsi con luci, mapping e spettacoli, offrendo due imperdibili appuntamenti. Sabato 3 agosto alle ore 22, Giobbe Covatta porterà in scena il suo attesissimo spettacolo “6°” (sei gradi), affrontando con la sua inconfondibile ironia il tema dell’aumento della temperatura della Terra. Covatta immagina futuri in cui la temperatura è aumentata di uno, due, tre, quattro, cinque e sei gradi, proponendo soluzioni stravaganti per affrontare l’emergenza ambientale e sociale. Questo spettacolo offrirà non solo momenti di divertimento, ma anche riflessioni profonde sull’urgenza di agire per risolvere i problemi ambientali.

Domenica 4 agosto sarà la volta di Syusy Blady, giornalista, attrice e conduttrice televisiva, che presenterà per la prima volta lo spettacolo “Il mio milione. Syusy Blady come Marco Polo”. Blady guiderà il pubblico attraverso i suoi viaggi, ripercorrendo alcune delle innumerevoli tappe di Marco Polo verso la Cina, offrendo un’occasione imperdibile per immergersi nelle sue affascinanti storie di viaggio.

Torna anche in questa edizione lo spazio dedicato ai giovani artisti che realizzeranno opere d’arte e performance live tra le vie del centro durante il Festival. Gli artisti selezionati al contest “borgo d*arte” sono: Francesco Avvisati (pittura), Letizia Lupini (pittura), Benedetta San Rocco (fotografia), Michele Baccarini (scultura), Andrea Raschi (pittura), Romina Di Forti (pittura), Cristina Italiani (musica), ed Erika Comodi (pittura).

Due le esposizioni temporanee: quella con la proiezioni di opere digitali realizzate dai ragazzi della Proloco Young utilizzando l’intelligenza artificiale e quella curata dalla Gaita “il setificio” di Bevagna, che mostrerà la vita del baco da seta e le relative lavorazioni.

Il Festival, patrocinato dalla Giunta e dall’Assemblea Legislativa della Regione Umbria, dal Comune di Costacciaro, dalla Camera di Commercio dell’Umbria e dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Settimo Centenario della morte di Marco Polo, è sostenuto dalla Fondazione Perugia e realizzato in collaborazione con le associazioni sportive e turistiche del territorio.

Continua la collaborazione con EcoFactory, la piccola impresa di Modica che regalerà agli ospiti alberi da piantare in Italia e nel mondo.

Il programma completo della manifestazione e tutte le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito https://nottidautorefestival.it/