Musica classica e bellezze artistiche: al via il Festival di San Biagio tra Nocera e Gualdo

Il Festival di San Biagio, giunto alla sua sedicesima edizione, si conferma come uno degli eventi culturali più prestigiosi dell’Umbria, dedicato alla musica classica. Questo festival, che si snoda tra Gualdo Tadino e Nocera Umbra, rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi nella bellezza artistica di queste località, arricchendo il patrimonio culturale del territorio.

Il programma di quest’anno, che si estende dal 18 agosto al 1 settembre, propone dieci serate di concerti, caratterizzate da un’ampia varietà di repertori che spaziano dal periodo classico a quello romantico, con esibizioni di musicisti sia giovani che di fama internazionale.

La conferenza stampa di presentazione è stata moderata da Alessandro Petruzzi, presidente di Federconsumatori Perugia, che ha evidenziato la crescente sinergia tra gli Amici della Musica di Foligno e l’Associazione Festival di San Biagio. Questa collaborazione mira a promuovere la diffusione degli eventi del festival ea coinvolgere un pubblico sempre più ampio di appassionati di musica classica.

Elisa Cacciamani, assessore del Comune di Nocera Umbra, ha espresso il suo ringraziamento agli organizzatori, sottolineando l’importanza di mantenere viva la partecipazione del comune a eventi culturali di questo calibro. Ha manifestato l’intenzione dell’amministrazione di supportare ulteriormente il festival, offrendo spazi nel centro storico per concerti e promuovendo l’organizzazione di masterclass, con l’obiettivo di avvicinare sempre più giovani alla musica classica.

Il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, ha lodato il lavoro degli organizzatori, sottolineando la resilienza dimostrata nel portare avanti il ​​festival per sedici edizioni consecutive. Ha evidenziato come le dieci serate di quest’anno, il numero più alto mai realizzato, rappresentando una chiara testimonianza della crescita dell’evento. Il sindaco ha invitato tutti a partecipare e ha raccomandato di prenotarsi per facilitare l’organizzazione logistica e l’accoglienza del pubblico.

Alberto Catanossi, presidente del Rotary Club di Gualdo Tadino, ha ricordato come fin dai primi anni di collaborazione con il festival siano emerse le molteplici potenzialità dell’iniziativa. Ha sottolineato l’importanza del festival non solo come evento musicale, ma anche come strumento per valorizzare i luoghi di interesse storico-culturale in cui si svolgono i concerti, contribuendo così a promuovere il turismo locale. Ha anche ribadito l’impegno del Rotary nel sostenere il festival, con particolare attenzione ai giovani talenti che vi trovano una preziosa opportunità.

Anna Villani, presidente dell’Associazione Festival di San Biagio e direttrice artistica, ha sottolineato l’importanza del sostegno ricevuto per la realizzazione dei dieci concerti in programma. Ha rilanciato l’idea di ampliare ulteriormente l’offerta del festival nelle future edizioni, sia aumentando il numero di concerti che organizzando più masterclass, in particolare nel centro storico di Nocera Umbra. Ha proposto inoltre di coinvolgere altre realtà come Foligno e Casacastalda, per estendere le location dei concerti e delle masterclass. Villani ha poi espresso gratitudine verso il Monastero di San Biagio per la disponibilità offerta fin dalle prime edizioni nel mettere a disposizione i propri spazi per i concerti e l’accoglienza dei musicisti.

Il direttore artistico Mirko Fava ha illustrato il programma dettagliato di questa edizione, che si aprirà domenica 18 agosto al Teatro Talia di Gualdo Tadino con un concerto del duo Kira van der Woerd (violino) e Lorenzo Bovitutti (pianoforte). Il programma, intitolato “Große Sonate – Oltre il limite”, vedrà protagonisti due giganti della musica tedesca, Beethoven e Schumann, con l’esecuzione di due delle loro opere più monumentali: la “Hammerklavier” e la Seconda Sonata per Violino di Schumann.

Lunedì 19 agosto presso il Monastero di San Biagio e mercoledì 21 agosto nella Chiesa Monumentale di San Francesco di Gualdo Tadino, l’orchestra da camera L’Appassionata presenterà una retrospettiva dedicata alla figura di Antonio Vivaldi, tra Sinfonie d’Opera e concerti per violino e flauto, interpretati dai solisti, Elisa Spremulli e Tommaso Benciolini.

L’Appassionata nasce nel 2019 grazie alle attività della Gaspari Foundation come gruppo di giovani eccellenze dedito all’approfondimento del repertorio per orchestra da camera. Questa formazione è protagonista di due progetti discografici pubblicati nel 2021 – una monografia su Antonio Vivaldi edita in prima assoluta da SONY Classical col flautista Tommaso Benciolini e una monografia su Johann Sebastian Bach col violinista Jaroslaw Nadrzycki edito da Hänssler Classics – Nel novembre 2023 L’Appassionata ha debuttato negli Stati Uniti, registrando il tutto esaurito alla Carnegie Hall di New York.

Giovedì 22 agosto nell’antica cornice del Monastero di San Biagio si esibirà il maestro Daniel Rivera, interprete di fama mondiale più volte partner musicale della celeberrima pianista Martha Argerich. Interpreteràa brani del periodo romantico di Chopin e Liszt e la sonata op 57 “L’Appassionata” di Beethoven, figura artistica di congiunzione tra il mondo classico e quello

romantico.

Sabato 24 agosto sempre nel Monastero di San Biagio, un’altra serata dedicata al pianismo: tre giovani brillanti interpreti, Giovanni Federico Genna e il duo Rebecca Ventrella e Annamaria Fortunato, già concertisti, vincitori di numerosi concorsi attualmente impegnati in un percorso di perfezionamento col maestro Rivera che li ha proposti quali artisti emergenti da inserire nel palinsesto del Festival. Interpreteranno opere di Liszt e Rachmaninoff.

Lunedì 26 agosto al Teatro Talia di Gualdo Tadino il duo pianistico Fabio Afrune e Letizia Moretti, proporrà un suggestivo repertorio, poco noto all’interno delle kermesse italiane e di grande godibilità, spaziando tra autori di fine ‘800 e inizio ‘900, con Fauré, Ravel e Taskov.

Martedì 27 agosto nella Pinacoteca civica di San Francesco a Nocera Umbra, un concerto di aeree sonorità con un organico che presenta timbri evocativi ed emozionanti proposti dai flautisti Claudio Montafia e Mara Comelato e dall’arpista Maria Chiara Fiorucci. Previsti brani che spaziano dal periodo classico (Mozart) fino al ‘900 (Ibert, Rota e Amorosi), sia concepiti che trascritti per questo singolare organico strumentale.

Mercoledì 28 agosto, si ritornerà al Monastero di San Biagio con la presenza del docente del Conservatoire Royal de Bruxelles, Johan Schmidt, pianista di taratura internazionale, figura completa che coniuga brillantemente il virtuosismo tecnico ad una singolare espressività: qualità pienamente espresse nelle opere di Liszt, a cui Schmidt dedica il repertorio dell’intera serata.

Sabato 31 agosto nella Chiesa Monumentale di San Francesco a Gualdo Tadino, un quartetto costituito da quattro virtuosi degli strumenti ad arco, Francesco Iorio e Silvia Alessio al violino, Cecilia Rossi alla viola e Christian Bertoncello al violoncello, propone, nella prima parte del concerto, la classica quanto emblematica atmosfera della musica di Mozart con due dei suoi Divertimenti, per poi passare alle evocative melodie di fine ottocento del quartetto “Americano” di Dvorak.

Domenica 1 settembre presso la Chiesa di San Nicola a Boschetto, si concluderà il Festival di San Biagio con un singolare duo da camera costituito da Augusta Giraldi all’arpa e Ylenia Montaruli al violino, con un repertorio che spazia dal periodo romantico a quello moderno proponendo brani di grande effetto di Tedeschi, Chopin, Saint-Saëns e Ravel”.

I dettagli relativi a programmi e curricula sono consultabili sul sito www.festivalsanbiagio.it e che tutti i concerti sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, segnalando la propria partecipazione all’indirizzo mail

festivalsanbiagiodirezioneart@gmail.com o messaggiando i seguenti numeri whatsapp: 339 1087922; 333 3145405