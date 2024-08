Feste Centenarie, l’urna del Beato Angelo nella navata centrale della chiesa di San Benedetto

Momento di emozione questa mattina, mercoledì 28 agosto, quando, grazie al lavoro della Confraternita della S.S. Trinità e al sostegno di alcuni volontari, l’urna contenente le spoglie del Beato Angelo è stata fatta uscire dalla cripta per prendere posto nella navata centrale della Basilica Cattedrale di San Benedetto.

Questo passaggio avvicina sempre più alle celebrazioni per le Feste Centenarie di domenica 1 settembre, quando l’urna verrà portata in processione per le vie di Gualdo Tadino.

Sarà una giornata storica per la città, in quanto il corpo del Beato Angelo tornerà per le vie e le strade di Gualdo Tadino dopo 54 anni dall’ultima uscita, avvenuta nel 1970 in occasione dei 700 anni dalla nascita dell’eremita di Casale.

