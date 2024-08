Feste Centenarie, questa sera Salvatore Martinez parlerà nella chiesa di Santa Maria Madre di Dio

Proseguono a Gualdo Tadino gli appuntamenti di preparazione in vista delle Feste Centenarie in onore del Beato Angelo, organizzati dal Capitolo della Cattedrale di San Benedetto e dal Comitato per il Settimo Centenario del Beato Angelo.

Dopo l’incontro molto partecipato di ieri sera presso la chiesa di San Giuseppe Artigiano con don Luigi Maria Epicoco, questa sera, venerdì 30 agosto, alle 20,45 presso la chiesa di Santa Maria Madre di Dio parlerà Salvatore Martinez, già presidente del Rinnovamento nello Spirito Santo, conferenziere, scrittore e responsabile progetti cooperazione e promozione umana.

Martinez dal 1997 ha dettato conferenze e tenuto docenze in 56 Paesi del mondo. Ha scritto 36 libri e libretti pubblicati in Italia e tradotti in varie lingue ed è autore di molte pubblicazioni e miscellanee. Dal 1986 è compositore di brani di musica sacra, pubblicati anche in produzioni straniere. È docente di Teologia dello Spirito Santo, dei carismi e dell’esperienza cristiana presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum in Roma.

E’ stato presidente dell’Osservatorio sulle minoranze religiose nel mondo e per la tutela della libertà religiosa presso il Ministero degli Esteri e, per nomina pontificia, presidente della Fondazione vaticana ‘Centro Internazionale Famiglia di Nazareth’.

La serata di preparazione di questa sera sarà incentrata sul tema: “Dio gridò a Mosè dal roveto… e disse: Io sono Dio”

“Ho accolto l’invito a predicare su questa Parola a me cara, che sta a fondamento del progetto di Adorazione Eucaristica con animazione carismatica denominato ‘𝑅𝑜𝑣𝑒𝑡𝑜 𝐴𝑟𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒’, promosso dal RnS e pubblicamente benedetto e incoraggiato da san Giovanni Paolo II nel 2002 e nel 2004 – ha scritto sul proprio profilo Facebook Salvatore Martinez – Al termine della catechesi animerò un Roveto Ardente di adorazione.”

Queste alcune immagini dell’incontro di giovedì 29 agosto con don Luigi Maria Epicoco.



















.