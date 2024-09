Le gualdesi Minelli e Speziali trascinano l’Italia in finale agli Europei Juniors di Budapest di padel

Battendo con un secco 3-0 il Portogallo, l’Italia femminile del padel vola in finale ai FIP Juniors European Padel Championships di Budapest.

Una grossa parte di merito va alle due talentuose gualdesi, Matilde Minelli ed Emma Speziali, protagoniste della straordinaria impresa che ha portato le azzurre a contendersi l’oro con la Spagna, superando il piazzamento di due anni fa a Valencia quando l’Italia ottenne il terzo posto.

La prima vittoria ha visto Emma Speziali in campo nel primo match della giornata, in coppia con Sophie Caruso nella categoria under 14. Le due giovani atlete hanno affrontato un duello serrato contro Santos/Achando, arrivando ad annullare un match-point delle avversarie in un tie-break rocambolesco nel secondo set. Dopo aver perso il primo set per 6-1, Caruso e Speziali hanno avuto la freddezza di imporsi per 11/9 al quarto set-point, andando poi a vincere il terzo set per 6-3, regalando all’Italia un vantaggio importante.

A suggellare il passaggio in finale è stato poi il contributo decisivo di Matilde Minelli, che insieme a Vittoria Giraldi ha dominato la sfida under 16 contro Santos/Pestana, vincendo con un netto 6-2 6-4. A finale acquisita, il punto conclusivo del 3-0 è arrivato grazie ad Aurora Buscaino e Camilla Livioni che hanno battuto Gorito/Santos con un combattuto 6-4 4-6 6-4.

Sabato mattina, a partire dalle 9, le azzurre sfideranno in finale le favorite spagnole, già vincitrici contro la Francia senza troppe difficoltà.

Pur consapevoli che servirà un’impresa per strappare l’oro alle iberiche, le giovani italiane sono pronte a giocarsi fino in fondo le proprie chance, consapevoli di aver comunque già scritto un’altra pagina importante del padel giovanile italiano.