Nocera Umbra, premiati i giovani studenti del concorso Avis

Domenica 8 settembre, presso la Pinacoteca Comunale di Nocera Umbra, sono stati premiati gli studenti della scuola primaria e quelli della secondaria di primo grado che hanno partecipato, come ormai da anni, al concorso avente come tema “Per me donare è…”, indetto dall’Avis di Nocera Umbra.

Gli organizzatori hanno sottolineato come tutti gli elaborati grafico-pittorici degli studenti siano stati bellissimi, cogliendo il significato del tema. Ad essere premiati, per il plesso di Nocera, sono stati Alice Alfonsi della classe prima, Matilda Cirillo della quarta e Elena Vinciarelli della quinta.

Per il plesso di Casebasse a vincere è stata Caterina Cetorelli della classe terza, mentre per la scuola di Gaifana è stato premiato Alessandro Puliani. Per la secondaria di primo grado si è aggiudicata il premio del concorso Anna Armillei della classe Prima A.

Agli elaborati selezionati è stato conferito un premio di 200 euro, di cui la metà destinata al vincitore e l’altra alla classe di provenienza.

Il dirigente scolastico ha ringraziato l’Avis per la collaborazione, ormai decennale, e per l’opportunità di far riflettere i piccoli e i grandi sul gesto di donare per aiutare il prossimo.