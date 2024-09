Gualdo Tadino: scalda i motori la stagione di eventi del Teatro Don Bosco

“Tutti i mondi possibili – Esiste un mondo più vasto là fuori” è la stagione di eventi promossa dal Cinema-Teatro Don Bosco, gestito dall’associazione Educare alla Vita Buona.

Una stagione, come preannuncia il titolo, che vuole esplorare mondi diversi e poco conosciuti, aprirsi a sperimentazioni ma anche ritrovare “vecchie conferme” come il classico Cineforum.

Senz’altro un cartellone nuovo e originale con spettacoli di rilevanza internazionale come lo spettacolo di apertura “Quintetto” della compagnia Les 3 Plumes, recensito anche dal The Guardian come lo spettacolo più divertente dell’anno, con all’attivo numerose repliche e riconoscimenti in tutto il mondo. Oppure come lo spettacolo circense “La Burla” di Madame Rebiné che fonde l’arte circense con lo spettacolo teatrale adatto a tutte le età.

Mondi sognati, utopici ma anche distopici, vicini o reali al di là della nostra quotidianità. Ecco che allora la stagione di eventi per il 2024/2025 diventa un momento interessante per scoprire e (ri)trovare nuovi limiti e confini.

Sicuramente sono mondi che si contaminano, come gli spettacoli in programma: la danza che si aggiunge alla commedia e all’improvvisazione, l’intelligenza artificiale che trova ragione d’essere nel teatro oppure la stand-up comedy che si mescola con la Slow Poetry.

ABBONAMENTI E BIGLIETTI

L’abbonamento è acquistabile al botteghino la sera degli eventi oppure tramite LiveTicket.

Comprende tutti e 15 gli eventi della stagione, sconti e prelazioni per gli eventi fuori cartellone e sconti per la programmazione ordinaria del cinema.

L’abbonamento è in promo a 35 euro fino al 1 ottobre o al raggiungimento massimo di 50 posti, dopodiché costerà 50 euro.

15 euro è il prezzo per i singoli eventi.

La stagione verrà presentata il 1 ottobre. Il primo spettacolo è in programma il 17 ottobre.