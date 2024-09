Premio giornalistico Marinangeli, Xavier Jacobelli e Roberto Vicaretti i vincitori dell’edizione 2024

Sono Xavier Jacobelli, editorialista del Corriere dello Sport – Stadio e di Tuttosport, e Roberto Vicaretti, giornalista di Rai News 24, rispettivamente per la categoria nazionale e regionale, i vincitori della decima edizione del Premio giornalistico Angelo Marinangeli. La cerimonia di consegna avverrà venerdì 20 settembre alle 10.30 presso la Taverna del quartiere Porta Santa Croce.

Il premio nasce, per volere della famiglia e degli amici di Angelo, per ricordare il decano del giornalismo umbro. Inventore del racconto del calcio dilettantistico a Radio Subasio, per alcuni anni direttore responsabile di Radio Tadino e storica penna de La Nazione. Per tutti Angelo Marinangeli era il maestro, di scuola, di giornalismo ma anche di vita. Tanti infatti i giovani che Angelo ha contribuito a far crescere.

Il premio nazionale 2024 è stato quindi assegnato a Xavier Jacobelli, giornalista sportivo di lungo corso, già direttore del Corriere dello Sport – Stadio, fondatore del Qs Quotidiano sportivo, oggi nelle pagine del Qn. Dopo numerosi incarichi è diventato editorialista delle testate del gruppo Amodei, dedicandosi ai canali digitali del gruppo. Nell’arco della sua carriera, Jacobelli ha ricevuto 24 premi giornalistici nazionali e, in qualità di direttore di Tuttosport, da Giovanni Malagò è stato insignito del Collare d’Oro al merito sportivo, la massima onorificenza sportiva italiana attribuita dal Coni.

Roberto Vicaretti è umbro, nasce a Narni nel 1982. Giornalista professionista dal 2008, da quindici anni lavora per Rainews24, dove cura la rassegna stampa della mattina e il programma di approfondimento politico “Specchio dei Tempi”. Nel 2020 e nel 2021 ha condotto “Agorà estate” e, sempre nel 2021, ha condotto “Titolo V”, entrambi su Rai3. Nel 2015 ha pubblicato per Imprimatur “La certezza del dubbio. Pietro Ingrao raccontato da chi lo ho conosciuto”. Nel 2020 ha pubblicato per People “Non c’è Pace” con Romina Perni e nel 2024 “Dove sono i pacifisti” con Mauro Biani.