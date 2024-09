“L’inno delle donne”, a Gualdo Tadino una giornata contro la violenza di genere

Domenica 15 settembre si è svolta, presso gli spazi del locale 1000Voglie di Gualdo Tadino in località Case Fabbrizi, un’importante giornata di sensibilizzazione sulla violenza di genere e sulla cultura del rispetto per le persone nell’iniziativa “L’inno delle donne”.

Dalle 11,30 e fino a tarda sera si sono alternate diverse esibizioni e momenti di confronto che hanno coinvolto associazioni del territorio, enti nazionali ed ospiti invitati per portare il loco contributo.

Nel corso della giornata si sono alternate l’esibizione delle bambine e delle ragazze dell’associazione sportiva Ginnastica Artistica di Gualdo Tadino, il raduno motociclistico delle “Centaure on the Road”, un convegno promosso dall’associazione di sensibilizzazione “Libertas Margot”, una dimostrazione gratuita di protezione personale e anti aggressione del maestro federale FIKM Mario Benedetti, la sfilata e il concorso di bellezza Miss Beat Curvy, l’esibizione del maestro, coreografo e percussionista Riccardo Giugliarelli, il concerto del duo “Ode et ama” e un dj set di Entheos Deejay.

Con il contributo di diverse aziende locali, Gessica Collarini, coordinatrice dell’evento, ha messo in rete queste realtà associative, realizzando una giornata ricca di emozioni e spazi di riflessione; iniziata con un flash mob che ha visto la partecipazione di un numeroso pubblico di diverse generazioni, impegnato in un rispettoso minuto di silenzio in ricordo dei tanti femminicidi prima e poi in un applauso scrosciante spezzato da musica, testimonianze ed applausi.

Simbolo della manifestazione, un guanto rosso che tutti i presenti hanno indossato nella mano destra.

A portare i saluti delle istituzioni, la consigliera regionale Manuela Puletti, presidente della Commissione di inchiesta “Analisi della situazione nella Regione Umbria sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere”, e l’assessore al welfare, alla cultura e ai rapporti con le associazioni del Comune di Gualdo Tadino, Gabriele Bazzucchi.

“Un plauso a Gessica Collarini e a tutti i suoi collaboratori – ha commentato l’assessore Bazzucchi – per aver promosso un’iniziativa di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e a favore della cultura del rispetto delle persone. Tante persone hanno fruito alle iniziative proposte ed ascoltato i contenuti di grande valenza a livello umano, sociale e culturale. Bellissima la partecipazione di tanti bambini e di tanti uomini. Massima attenzione su questi temi come istituzione, con la piena consapevolezza dell’importanza dell’educazione e della comunicazione, al fine di trasmettere messaggi ed esempi positivi di rispetto, dialogo, solidarietà e condivisione fra le persone”.