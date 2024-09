Domenica 22 settembre a Gualdo Tadino la “Giornata senza auto”

Domenica 22 Settembre, in occasione del Pranzo del Portaiolo e delle ultime prove in vista dei Giochi de le Porte, l’amministrazione comunale di Gualdo Tadino aderisce alla “Giornata senza auto”, iniziativa a favore della mobilità sostenibile e della socialità urbana, parte integrante della Settimana Europea della Mobilità.

Per l’anno 2024 è stato individuato come tema “la condivisione degli spazi pubblici”.

L’invito è quindi a raggiungere il centro storico di Gualdo Tadino a piedi o in bicicletta e comunque a limitare il più possibile l’uso dell’automobile, compatibilmente con le condizioni meteorologiche e la lontananza dalla propria abitazione alle zone interessate.

L’evento si inserisce in una grande programmazione di iniziative a livello europeo, con la sensibilizzazione verso questo delicato tema come finalità sociale, ambientale ed economica.

“In uno dei giorni più rappresentativi del folklore gualdese, con tanti portaioli in centro storico per i tradizionali pranzi in taverna e le successive prove di corsa con il carretto e a pelo, come amministrazione comunale aderiamo a questa iniziativa e ci impegniamo a promuovere forme di sostenibilità urbana a sostegno dell’ambiente che ci circonda e della sicurezza dei fruitori della città; un binomio fondamentale per vivere i vicoli, le piazze, le strade ed i sentieri del nostro territorio, godendo di panorami e scorci suggestivi e sempre emozionanti. Un piccolo gesto simbolico per grandi obiettivi da raggiungere, in particolare con l’educazione e la formazione delle nuove generazioni” commentano l’assessore ai Trasporti, Giorgio Locchi, e l’assessore alla Cultura e all’Istruzione, Gabriele Bazzucchi.