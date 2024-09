Nella sede di Fondazione Perugia presentato il programma dei Giochi de le Porte 2024

Alla presenza di autorità istituzionali e del mondo della cultura, ospite della Fondazione Perugia presso Palazzo Graziani, questa mattina, 23 settembre, l’Ente Giochi de le Porte ha presentato nel capoluogo umbro il programma della 46esima edizione che si svolgerà a Gualdo Tadino nel prossimo fine settimana. La presentazione è stata moderata dalla giornalista Elisabetta Scassellati.

Con la partecipazione dei Priori e delle Priore delle Porte di San Benedetto, San Donato, San Facondino e San Martino, e di una piccola delegazione del magnifico corteo storico, che con più di mille figuranti in costume del Quattrocento si snoderà per le vie del centro storico della città nella serata di sabato 28 settembre, sono intervenuti, oltre il presidente dell’Ente Claudio Zeni, il sindaco della città di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, il vicepresidente della Regione Umbria Roberto Morroni e il direttore della Fondazione Perugia Fabrizio Stazi.

Il direttore Stazi, ha ricordato da gualdese la coincidenza con i 700 anni dalla morte del Beato Angelo e che Giochi e Fondazione hanno aspetti convergenti come il dialogo intergenerazionale e interculturale, recupero di spazi cittadini e coinvolgimento della comunità.

Il presidente Zeni ha ringraziato Fondazione Perugia per aver ospitato la presentazione dei Giochi, ricordando che la vetrina della Fondazione in Corso Vannucci sarà dedicata per tutta la settimana a promuovere la manifestazione. Ha inoltre sottolineato il prezioso lavoro svolto, in questi tre anni, insieme all’Ufficio di Presidenza, ringraziando la collaborazione e l’apporto delle quattro Porte e il main sponsor Birra Flea, ricordando l’importanza di essere sostenuti dal Ministero della Cultura, dall’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, e della collaborazione con l’Aurs, grazie alla quale il territorio della città e la manifestazione sono pubblicizzati presso tutte le aree di servizio della rete autostradale nazionale.

“Nel rispetto della tradizione e della storicità della manifestazione, tante saranno le novità della quarantaseiesima edizione dei Giochi de le Porte – ha evidenziato – Oltre a una rinnovata giuria di campo e una più puntuale tecnica di rilevazione dei tempi della corsa del somaro con il carretto, nella gara del tiro con la fionda, per valorizzare la competenza e la grande bravura raggiunte dai fiondatori, in sinergia con le quattro Porte, è stata cambiata la dimensione di tre piatti su cinque, che saranno di cm 15 anziché di cm 20, rispettando comunque sia il numero dei piatti da centrare, che il punteggio realizzato.”

Il sindaco Presciutti ha sottolineato l’unità a livello di consiglio comunale e di Porte raggiunta in occasione dell’approvazione della Carta Fondamentale e, allo stesso tempo, l’imponenza della macchina che ogni anno si mette in moto per realizzare la Festa, ringraziando gli sponsor, in particolare il main sponsor Birra Flea, e tutti i volontari, i dipendenti comunali e le forze dell’ordine per il loro lavoro, annunciando che il Comune ospite dell’edizione 2024 sarà Settimo Torinese. Sarà presente anche il direttore dei musei umbri e della Galleria Nazionale, Costantino d’Orazio.

Il vicepresidente Morroni ha parlato dell’avvicinarsi di un traguardo importante, quello del mezzo secolo di Giochi sempre più elemento culturale, identitario e sociale della città, della crescita della manifestazione grazie alla passione e all’impegno di tantissimi nel rendere sempre più grande una festa popolare che ha l’intento anche di promuovere l’intero tessuto socioculturale della città.

Il presidente dell’Ente ha quindi ricordato l’appuntamento con i Giochi de le Porte il 27-28-29 settembre, quando si apriranno le taverne dove vivere momenti di convivialità, ammirare il magnifico corteo storico, e partecipare all’emozionante sfida tra le quattro Porte, nelle gare della corsa con il carretto, il tiro con la fionda, il tiro con l’arco, e la corsa a pelo sui somari, che si svolgerà nell’Arengo Maggiore della città.

La Porta vincitrice avrà l’onore di conquistare il prestigioso drappo dipinto su tela dall’artista romano Emiliano Alfonsi e, come da tradizione, di bruciare l’effige della Bastola, che la leggenda narra essere stata l’acerrima nemica, incendiaria della città di Gualdo Tadino.

Numerosi gli ospiti che hanno preso parte alla presentazione dell’evento con curiosità ed interesse, tra questi l’ex Procuratore Generale di Perugia Fausto Cardella, attuale presidente della Fondazione Antiusura della Regione Umbria, il comandante del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, Colonnello Guido Barbieri e il maggiore Guido Marchetti, il presidente dell’Aurs Carlo Paolocci, la presidente dell’associazione cultura Clizia Anna Maria Romano, il professor Mario Tosti, docente di storia presso il Dipartimento di Lettere di Perugia, la professoressa Elisabetta Furin, docente presso l’Accademia Belle Arti, e una delegazione di Perugia 1416.

PROGRAMMA GIOCHI DE LE PORTE 2024:

VENERDI’ 27 settembre:

ore 18.00 entrata in Piazza Martiri del corteo dei vivandieri con successivo scambio dei doni;

ore 19.00 consegna delle chiavi della Città e apertura delle quattro taverne;

ore 21.30 esibizione dei Tamburini Ente Giochi della Città di Gualdo Tadino e delle quattro Porte;

ore 22.30 esibizione degli Sbandieratori e Musici della Città di Gualdo Tadino.

SABATO 28 settembre

ore 14.00 inizio prove tiro dei fiondatori e arcieri di ciascuna Porta;

ore 18.00 gara di tiro dei balestrieri della Compagnia Waldum della Città di Gualdo Tadino;

ore 19.00 premiazione balestriere vincente che avrà l’onore di scortare il Palio;

ore 21.30 ingresso in Piazza Martiri del Corteo Storico delle quattro Porte;

ore 23.00 lettura dei bandi di sfida da parte dei Priori delle quattro Porte.

DOMENICA 29 SETTEMBRE

ore 09.30 pesa dei carretti;

ore 10.30 premiazione del miglior Corteo;

ore 11.30 Santa Messa in onore del Patrono presso la Basilica Concattedrale di San Benedetto;

ore 14.30 ingresso corteo storico che risalta i protagonisti e la tradizione dei Giochi;

ore 15.30 benedizione dei giocolieri;

ore 16.00 inizio gare: corsa a carretto, tiro con la fionda, tiro con l’arco, corsa a pelo su somaro.

Al termine della competizione la Porta vincente si aggiudica il Palio e brucia in piazza l’effige della Bastola.

Ore 24.00 chiusura dei Giochi de le Porte 2024 con lo scambio dei fazzolettoni tra i Priori delle quattro Porte.

Nei giorni di sabato 28 e domenica 29 settembre sarà in funzione un servizio navetta grazie alla collaborazione con BusItalia e con l’amministrazione comunale di Gualdo Tadino, che garantirà il trasporto dai punti di parcheggio individuati sino al centro storico.