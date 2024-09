Sigillo, sabato 5 ottobre torna la “Giornata Ecologica” a Val di Ranco

La Pro loco Sigillo, insieme all’amministrazione comunale e ad alcune realtà commerciali e ricettive del territorio, organizza la quarta edizione della “Giornata Ecologica”, che si terrà sabato 5 ottobre.

L’iniziativa è come sempre aperta a tutti e ha l’obiettivo di raccogliere i rifiuti e contribuire alla pulizia in questo caso a Val di Ranco.

“La tutela ed il rispetto dell’ambiente sono questioni di vitale importanza per il nostro futuro e per quello delle generazioni a venire – spiega il sindaco di Sigillo Giampiero Fugnanesi – Ogni gesto, grande o piccolo, contribuisce alla bellezza e alla salute del nostro territorio e dei suoi abitanti. Essere consapevoli dell’impatto delle nostre azioni quotidiane sull’ambiente significa prendersi cura della nostra casa comune. Questa giornata vuole essere pertanto anche un invito ad una riflessione seria e responsabile sull’importanza delle scelte sostenibili, dalla gestione dei rifiuti alla riduzione dell’inquinamento, perché insieme possiamo costruire un futuro più verde e sano per tutti”.

Il capogruppo della maggioranza in consiglio comunale, che con decreto ha ricevuto dal sindaco l’incarico di collaborazione anche nelle materie ambientali, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “La Giornata Ecologica è un momento di grande valore civico e ambientale. È un’occasione per unire le forze e dimostrare quanto sia importante prendersi cura del nostro ambiente e degli spazi comuni. Ringrazio la Pro Loco, le associazioni locali, i commercianti e gli esercenti che hanno voluto garantire il loro supporto e invito tutta la cittadinanza a partecipare attivamente”.

Il programma – Il ritrovo dei partecipanti è previsto di fronte al Palazzo Comunale alle ore 8 dove, a opera della Società E.C.E. che gestisce la raccolta dei rifiuti nel comune di Sigillo, verranno distribuiti i materiali necessari per la raccolta (guanti, sacchi e attrezzatura) e fornite le indicazioni sui percorsi da seguire. Alle 8.30 la partenza in direzione Val di Ranco. Durante la giornata, volontari e rappresentanti delle varie realtà coinvolte saranno presenti per coordinare le operazioni di pulizia. Al termine della giornata è previsto un momento conviviale per ringraziare tutti i partecipanti e condividere insieme i risultati raggiunti.

“Questo momento di impegno collettivo rappresenta una fondamentale occasione per sensibilizzare la comunità sull’importanza della tutela ambientale e del rispetto per il territorio. La collaborazione tra istituzioni, associazioni e attività locali è fondamentale per costruire un paese più pulito, accogliente e sostenibile. Pertanto, l’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a prendere parte all’iniziativa”, sottolinea una nota.

Chi vuole partecipare può contattare la Pro-Loco, nella persona del presidente Daniele Gentile, al numero 328 9093248 per ricevere informazioni e dare la propria adesione.