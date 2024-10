“Antenati”, a Gualdo Tadino il fotoreporter Roberto Battaglia racconta la senilità

Sabato 5 ottobre alle ore 11, a Gualdo Tadino presso il Centro Culturale Casa Cajani, in occasione della Festa dei nonni Umbria 2024 e nell’ambito dell’Oktober.EDU-FEST, grazie al progetto P-Tree, Polo Territoriale di Eccellenza Educativa a Servizio della Comunità Educante, si inaugura la mostra fotografica di Roberto Battaglia, dal titolo “Antenati. Fotografie in Bianco e Nero”.

Coordina la presentazione Catia Monacelli, direttrice del Polo Museale, interverranno il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti e l’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi. Il progetto sarà presentato dal coordinatore di P-Tree, Giovanni Carlotti, e dall’autore Roberto Battaglia.



Nelle culture dei popoli nativi della terra, in Asia, Africa e nelle Americhe, gli “Antenati” sono coloro che vegliano sui vivi, coloro che rappresentano la memoria e l’identità di una famiglia o di una intera comunità, coloro i quali vengono ricordati e celebrati come esempi di vita e saggezza, il cui ricordo si tramanda di generazione in generazione.

Ma pensare agli Antenati come qualcosa di lontano o estinto è profondamente sbagliato.

Con il termine Kupuna, per esempio, i popoli originari della Polinesia definiscono sia gli antenati deceduti che gli anziani ancora in vita, sottolineandone l’importanza nel tessuto sociale e culturale di comunità dove la lingua è stata unicamente orale per molti secoli.

Tra le popolazioni Mesoamericane del Messico, invece, gli Antenati sono costantemente presenti nella vita di tutti i giorni. Proteggono da morti il nostro cammino in terra, a loro ci si rivolge nei momenti più difficili e il loro ricordo è oggetto di venerazione e di culto.

In quanto a noi, in questo tempo la riconoscenza per gli Antenati sembra ormai perduta. I nostri anziani sono troppo spesso elementi di disturbo, quasi di fastidio.

Rappresentano un peso in una società sempre più accelerata, miope, incapace di fermarsi e volgere lo sguardo indietro, oramai disabituata a cogliere ispirazione dalla vita di chi ci ha preceduto.

“Eppure, senza memoria storica, senza il prezioso contributo dei nostri Antenati e di quelli ancora in vita” – si chiede Roberto Battaglia, autore del prezioso reportage che diventa una mostra – Come possiamo leggere il passato, interpretare il presente e guardare al futuro”?

Questa raccolta, composta da immagini realizzate in diversi Paesi in quasi 40 anni di attività fotografica e documentaristica, coglie il bisogno di guardare alla realtà degli anziani, di riflettere sulla loro condizione, sulle loro necessità, di apprezzarne la loro bellezza e saggezza.

Immagini di anziani soli, spesso sofferenti, troppo spesso emarginati, con il volto marcato dal tempo, ma anche immagini di donne e uomini esempi di fierezza e di orgoglio, fonte di memoria storica e di tradizione, di identità e speranza per tutti noi.



A n t e n a t i

Fotografie in Bianco e Nero

Centro Culturale Casa Cajani – Museo della Ceramica e Museo Archeologico Antichi Umbri

Gualdo Tadino (Pg)

da sabato 5 ottobre a domenica 1 dicembre 2024

Aperto da giovedì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Ingresso libero

www.polomusealegualdotadino.it