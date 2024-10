“Educare tra infinito e plurale”: nella Fascia Appenninica torna l’Oktober.edu-FEST 2024

Vigilia della seconda edizione dell’Oktober.edu-FEST, la festa dell’educazione della Fascia Appenninica, promossa dal progetto P-Tree, sostenuto dall’impresa sociale “Con i Bambini”. Dal 4 al 26 ottobre sarà un’occasione per riflettere sull’importanza delle comunità educative nel futuro dei giovani.

Quest’anno il tema centrale del festival sarà “Educare tra infinito e plurale. Le comunità educative per il futuro dei giovani”. I primi due appuntamenti si terranno a Gualdo Tadino nelle mattinate del 4 e 5 ottobre.

Venerdì 4 ottobre il Teatro Don Bosco ospiterà l’incontro con la scrittrice Sara Rattaro, autrice di numerosi romanzi di successo, che porterà la sua esperienza e il suo punto di vista su temi legati all’educazione e alla crescita personale dialogando con gli studenti dell’Istituto Casimiri di Gualdo Tadino.

Sabato 5 ottobre, invece, si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica del reporter Roberto Battaglia, dal titolo “Antenati”, presso il Centro Culturale Casa Cajani. Le sue opere offriranno una riflessione visiva sui legami familiari e intergenerazionali, perfettamente in sintonia con il tema dell’evento.

Domenica 6 ottobre sarà la giornata dedicata alla Festa Regionale dei Nonni, promossa dall’associazione 50&Più, un appuntamento che intende celebrare il ruolo fondamentale dei nonni nella crescita e nell’educazione dei giovani.

I comuni coinvolti nell’iniziativa sono: Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro e Scheggia e Pascelupo.

PROGRAMMA 2024

Venerdì 4 ottobre ore 11:00 Teatro Don Bosco GUALDO TADINO

Adulti “esemplari” Incontro letterario con la scrittrice Sara Rattaro in dialogo con gli studenti dell’ IIS “R. Casimiri”. Evento aperto alla cittadinanza.

Sabato 5 ottobre ore 11:00 Centro Culturale Casa Cajani GUALDO TADINO

Inaugurazione mostra fotografica personale di Roberto Battaglia “Antenati”.

In collaborazione con il Polo Museale – Comune di Gualdo Tadino e Educare alla Vita Buona aps nell’ambito dei progetti P-Tree, sostenuto da Con i Bambini, e progetto Meet, sostenuto da Fondazione Perugia. La mostra rimarrà aperta fino al 1 dicembre 2024 con il seguente orario: da giovedì a domenica 10.00 – 13.00/15.00-18.00

Domenica 6 ottobre Centro storico di GUALDO TADINO

FESTA DEI NONNI UMBRIA 2024. Con il Patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia, Provincia di Terni ed in collaborazione con Comune di Gualdo Tadino. Sesta edizione dell’evento regionale promosso da 50&Più Perugia.

Venerdì 18 ottobre ore 16.00 – 17.30 Sede P-Tree GUALDO TADINO

16.00 Accoglienza e creazione gruppi

16.30 Workshop “Il dialogo tra mondi e linguaggi, tra adulti e giovani: le sfide, le risorse, le domande e le esperienze”

a cura di Cesare Moreno, Roberta Passoni e Franco Lorenzoni

Il workshop permetterà, in una dimensione di gruppo ristretto, di raccogliere i nodi problematici e le strategie virtuose per la promozione di un dialogo efficace tra adulti e giovani, condizione essenziale per la realizzazione di patti educativi di comunità fondati sull’ascolto e la partecipazione attiva di bambini e bambine, ragazzi e ragazze.

La partecipazione è gratuita e a numero chiuso: massimo 40 partecipanti. Iscrizioni entro il 12 ottobre 2024 al numero: 347 3009633.

Venerdì 18 ottobre ore 18.00 – 19.30 Teatro Don Bosco GUALDO TADINO

Conferenza “La reciprocità nell’esperienza educativa: un passo avanti e uno indietro”.

Modera: Sonia Coluccelli

Interverranno: Cesare Moreno, Roberta Passoni e Franco Lorenzoni

Convegno aperto a tutta la cittadinanza.

Roberta Passoni Insegnante di scuola primaria, ha promosso progetti di educazione alla lettura e guida stage di formazione sulla narrazione orale e l’integrazione di ragazzi e adulti con disabilità. Nel 2016-2017 è stata referente per l’inclusione e il contrasto alla dispersione scolastica per l’Ufficio scolastico regionale dell’Umbria. Attiva nel Movimento di Cooperazione Educativa, coordina le attività educative della Casa-laboratorio di Cenci. Ha scritto A partire da un libro (Edizioni Casa-laboratorio di Cenci, 2018) e Dove abita la poesia? (Edizioni Casa-laboratorio di Cenci, 2016). Collabora con le riviste: «Cooperazione Educativa», «Gli Asini», «La vita scolastica».

Franco Lorenzoni è nato a Roma nel 1953 ed è maestro elementare a Giove, in Umbria. Ha fondato e coordina dal 1980 ad Amelia la Casa-laboratorio di Cenci, un centro di sperimentazione educativa che ricerca intorno a temi ecologici, scientifici, interculturali e di inclusione. È attivo nel Movimento di Cooperazione Educativa.

Cesare Moreno è pedagogista, presidente dell’Associazione Maestri di Strada ONLUS (Operatori della scuola impegnati nella lotta alla dispersione e alla costruzione di una pratica educativa capace di promuovere la partecipazione delle comunità di vita all’impresa formativa). Dal 1998 al 2001 è stato nel gruppo di lavoro ministeriale Progetto SPORA per la formazione in tema di dispersione scolastica e sperimentazione di progetti di recupero. Nel 2001 è stato membro della Commissione nazionale per il riordino dei cicli scolastici.

Venerdì 18 ottobre ore 21.00 Teatro Don Bosco GUALDO TADINO

Proiezione del film “Tutto quello che vuoi” di Francesco Bruni, con Giuliano Montaldo, Andrea Carpenzano, Arturo Bruni. Nastro d’argento 2017: Migliore sceneggiatura a Francesco Bruni; David di Donatello 2018: Miglior attore non protagonista a Giuliano Montaldo – David Giovani

Sabato 19 ottobre ore 11.00 Sede P-Tree GUALDO TADINO

Presentazione e firma del Patto Educativo di Comunità di Gualdo Tadino.

Alla presenza delle istituzioni e della comunità, interverranno Lauro Seriacopi e don Fabio Corazzina sul tema “Una comunità che educa, dall’educazione formale a quella non formale”.

Lauro Seriacopi, è vicepresidente Fondazione Don Milani.

Don Fabio Corazzina, parroco di Camignone (Bs). È stato coordinatore nazionale di Pax Christi, come assistente Agesci e animatore giovanile è stato promotore di iniziative per e con i giovani verso una cittadinanza responsabile.

Venerdì 25 ottobre ore 21.00 Teatro Don Bosco GUALDO TADINO

Parole e Musica. Serata/evento a sostegno dei bambini di Betlemme, Gaza e Butembo.

A cura dell’associazione Educare alla Vita Buona, in collaborazione con le associazioni gualdesi aderenti al patto di solidarietà siglato a gennaio 2024. Il Premio Beato Angelo 2024, settimo centenario della morte, non è stato assegnato a una persona o a un’associazione, ma la comunità nel suo insieme si è impegnata a dare un sostegno concreto a strutture che si occupano di assistenza a bambini in zone di guerra.

Sabato 26 ottobre ore 11.00 Auditorium SIGILLO

Presentazione dei Tavoli Comunali per i Patti Educativi di Comunità dei Comuni di Costacciaro, Fossato di Vico, Sigillo, Scheggia e Pascelupo.

Alla presenza delle Istituzioni e della comunità interverrà Sabina Langer sul tema “Il dialogo intergenerazionale, saper stare nel conflitto e trasformarlo”.

Sabina Langer Laureata in Filosofia Politica, autrice e redattrice di testi scolastici, si occupa di cittadinanza attiva, educazione alla pace e alla gestione creativa dei conflitti. Questi temi sono confluiti nella ricerca di dottorato in Pedagogia attualmente in corso presso la Libera Università di Bolzano. È curatrice e co-autrice di Scuola sconfinata. Proposta per una rivoluzione educativa (2021). Socia fondatrice della Casa delle Donne di Milano, cura insieme a Nazario Zambaldi il progetto Inter-Azioni.eu, collabora con la Fondazione Alexander Langer Stiftung a Bolzano e con la rete Edumana a Milano.

Sabato 26 ottobre ore 15.00 Sala dei Sindaci NOCERA UMBRA

Presentazione e firma del Patto Educativo di Comunità Nocera Umbra.

Alla presenza delle Istituzioni e della comunità interverrà Nazario Zambaldi sul tema “Non solo parole: il dialogo intergenerazionale attraverso le arti e il teatro”.

Nazario Zambaldi Laureato in Lettere e Filosofia a Trento e diplomato all’Accademia di Belle Arti a Bologna, ha conseguito il dottorato di ricerca in Pedagogia alla Libera Università di Bolzano. Si occupa di arti, teatro e pedagogia, a Bolzano insegna filosofia e scienze umane al liceo. Tra i progetti culturali e di formazione, cura insieme a Sabina Langer il progetto Inter-Azioni.eu. Tra le pubblicazioni in ambito didattico e artistico, è co-autore di Scuola sconfinata. Proposta per una rivoluzione educativa (Feltrinelli, 2021).