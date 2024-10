Gualdo Tadino, aperte le domande per le riduzioni tariffarie su mensa e trasporto scolastico

Il Comune di Gualdo Tadino ha annunciato l’apertura delle domande per ottenere le riduzioni tariffarie sui servizi di mensa e trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia e primaria, valide per l’anno scolastico 2024/25.

Questa iniziativa si inserisce nell’ambito delle misure di sostegno alle famiglie, volte a ridurre i costi dei servizi essenziali per l’istruzione dei più piccoli.

Le agevolazioni previste si suddividono in due tipologie principali:

Riduzione totale, che copre interamente la tariffa ad eccezione della quota fissa.

Riduzione parziale del 50%, che riduce la tariffa ma lascia invariata la quota fissa.

Per poter beneficiare delle riduzioni è necessario essere residenti nel comune di Gualdo Tadino. Il livello di riduzione dipenderà dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare:

ISEE da 0 a 3.000 euro: diritto alla riduzione totale.

ISEE tra 3.000 e 6.000 euro: diritto alla riduzione del 50%.

Le riduzioni si applicano esclusivamente al costo del pasto per gli alunni delle scuole d’infanzia e delle scuole primarie a tempo pieno, mentre la quota fissa resta esclusa. Inoltre, gli studenti delle scuole primarie che sono beneficiari della legge 104/92 potranno usufruire del trasporto scolastico in maniera completamente gratuita.



COME PRESENTARE LA DOMANDA

Per richiedere le agevolazioni, le famiglie dovranno presentare la domanda debitamente compilata e corredata di copia del documento d’identità, entro il 21 ottobre 2024 in una delle seguenti modalità:

 tramite consegna a mano

 tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) a gualdotadino@letterecertificate.it ;

 tramite Posta Elettronica all’indirizzo e-mail servizisociali@tadino.it. La domanda dovrà essere firmata e corredata di copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda;

 trasmesso a mezzo posta a: Comune di Gualdo Tadino, Settore Politiche Sociali e Culturali, Piazza Martiri della Libertà n. 4, 06023 – GualdoTadino (Pg). Farà fede il timbro postale.



Per ulteriori informazioni e per assistenza nella compilazione della domanda ci si può rivolgere all’Ufficio di Cittadinanza del Comune di Gualdo Tadino, tel. 075/9150235-266-288.



SCARICA IL MODULO DOMANDA RIDUZIONE MENSA E TRASPORTO



