Regionali: amministratori e circoli Pd di sei comuni lanciano la candidatura di Giorgio Locchi

In vista delle prossime elezioni regionali, previste per il 17 e 18 novembre, il Partito Democratico di Gualdo Tadino, insieme a sindaci, amministratori e circoli dei comuni di Nocera Umbra, Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro e Scheggia e Pascelupo, lancia la candidatura di Giorgio Locchi come rappresentante unico per l’area interna nord est dell’Umbria.

I firmatari del comunicato – tra cui i sindaci Massimiliano Presciutti di Gualdo Tadino, Lorenzo Polidori di Fossato di Vico, Giampiero Fugnanesi di Sigillo, Andrea Capponi di Costacciaro e Fabio Vergari di Scheggia e Pascelupo – sottolineano la necessità di dare voce a questo territorio, spesso dimenticato. “I comuni montani dell’area interna nord est, pari per dignità e assetto demografico ad altre realtà umbre, necessitano di essere seriamente attenzionati e ascoltati dalla politica regionale”, si legge nel comunicato congiunto.

La candidatura di Locchi, viene evidenziato, è la risposta all’appello lanciato dalla Segreteria regionale del Pd di realizzare un progetto rappresentativo e aperto a tutti i territori umbri.

Il processo di condivisione e unità tra gli amministratori della Fascia appenninica, si rimarca nella nota, ha fatto proprio questo obiettivo. “Si è rinnovato l’impegno di questo territorio per la costruzione di una candidatura unica, forte e rappresentativa dei sei comuni, frutto di piena condivisione e di grande spirito di aggregazione”, affermano i firmatari.

Giorgio Locchi, attualmente assessore allo Sviluppo economico del Comune di Gualdo Tadino nonché il candidato più votato nella Fascia appenninica nelle ultime elezioni comunali con 606 preferenze, è considerato una figura di spicco in grado di rappresentare al meglio le istanze di questa parte dell’Umbria.

“La competenza di Locchi, unita a una fiducia trasversale dentro e fuori il nostro territorio, rappresenta una candidatura ampiamente attrattiva, un valore aggiunto per il Pd e per l’intera coalizione che sostiene Stefania Proietti alla presidenza della giunta regionale”, spiegano gli esponenti del Pd.

I firmatari del comunicato, tra cui Fabio Valli, segretario Pd di Scheggia e Pascelupo, Mariella Facchini, vicesindaco di Scheggia e Pascelupo, Massimo Montironi, capogruppo Pd di Nocera Umbra, e Flavia Guidubaldi, segretaria Pd e presidentessa del Consiglio comunale di Gualdo Tadino, si sono detti convinti che la candidatura Locchi rappresenti la migliore opportunità per far valere il peso politico dell’area interna nord est in virtù anche e soprattutto del particolare assetto territoriale e della densità demografica di questa area. “Restiamo fermamente convinti del bisogno prioritario di far valere il nostro contributo e peso politico nei termini più concreti possibili come lo è l’inserimento nella rosa di candidati della lista regionale del Partito Democratico”, dichiarano.

Esprimendo l’auspicio che la Segreteria regionale del Pd prenda in seria considerazione questa candidatura, i Dem della Fascia appenninica mandano un messaggio chiaro ai vertici regionali: “Ci auguriamo che il nostro progetto non venga accantonato in virtù di logiche politiche che smarriscono, il più delle volte, gli effettivi bisogni di tutti i territori umbri, nessuno escluso. La marginalità che i comuni dell’area montana nord est rischiano su tanti versanti, ma ancora di più politici, ci porta dunque a ribadire con forza la linea concertata alla quale siamo approdati, che rappresenta un esempio, non scontato, di unità, coraggio e fiducia nei nostri amministratori locali, che si guadagnano sul campo e non per fedeltà al capo di turno la fiducia e l’autorevolezza che i cittadini gli riconoscono.”

