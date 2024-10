Mario Donnini premiato al Concorso Letterario Nazionale del Coni

Il libro “Hailwood & la Ducati al TT. La più bella storia del motorsport” di Mario Donnini si è aggiudicato il secondo premio nella sezione narrativa al Concorso Letterario Nazionale del CONI.

L’autorevole giuria, presieduta da Paolo Garimberti e composta da Giovanni Bruno, Maurizio Felugo, Fabrizio Maffei, Riccardo Signori e Umberto Zapelloni, ha premiato il lavoro del giornalista e scrittore gualdese che, oltre ad essere prima firma di Autosprint, è anche uno dei massimi esperti a livello mondiale del Tourist Trophy.

Il Concorso più antico in Italia, che ha contribuito negli anni alla produzione letteraria di contenuto sportivo e che ha dato nuovo impulso agli studi specializzati in materia di sport, è realizzato in collaborazione con l’Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI).

“Per me è una bellissima sorpresa in uno tra i palcoscenici più credibili e autorevoli – ha commentato Mario Donnini – Vorrei ringraziare la commissione giudicante per la scelta e il mio editore Minerva per la fiducia accordatami.“

Il libro racconta, con la prosa godibile di Donnini, il ritorno alle corse di Mike Hailwood al Tourist Trophy del 1978, considerato uno degli episodi più emozionanti e struggenti nella storia dello sport.

Un pilota di quasi quarant’anni, menomato da un incidente in auto, segnatamente in Formula 1, che ha limitato la funzionalità di una gamba, decide di rientrare nella sua riserva di caccia naturale, equivalente anche all’evento del motorsport più antico, prestigioso e pericoloso.

E non si tratta di un centauro qualsiasi, ma di quello che viene unanimemente considerato, con Giacomo Agostini, il più grande nella storia delle due ruote.

C’è dell’altro. Nella prova più blasonata tra tutte le corse dell’Isola di Man, il mondiale TT in prova unica, Mike decide di sfidare la Honda di Phil Read, campione in carica, in sella a una Ducati, non solo il primo amore della sua gioventù agonistica ma anche una Casa che, a fine anni Settanta, attraversa una fase economica molto delicata.

E sarà proprio da tutto quello che accadrà in quei quindici giorni di prove e gara che i destini di tutte le parti in causa cambieranno per sempre, scrivendo una pagina indelebile e leggendaria di sport e vita.

Una storia mai raccontata, rivissuta nei dettagli e gustabile attingendo a varie fonti dirette, le quali hanno finalmente accettato di raccontare a Mario Donnini tutta la verità.