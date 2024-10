Festa dei Nonni Umbria: grande successo della giornata a Gualdo Tadino

Domenica 6 ottobre Gualdo Tadino ha ospitato la “Festa dei Nonni Umbria 2024”, evento ricco di iniziative promosso dall’associazione 50&Più Umbria, con il supporto del Comune di Gualdo Tadino e il patrocinio di Regione Umbria, Province di Perugia e di Terni e Confcommercio.

Riconoscimenti sono stati consegnati ai nonni fra i più longevi della città, pranzo presso la taverna di San Donato e nei ristoranti del territorio, merende gratuite distribuite davanti al municipio con diversi punti di informazione.

L’intera giornata, grazie all’impegno di numerosi enti e associazioni cittadine, è stata animata da attività ludiche, eventi musicali, laboratori, visite guidate e momenti gastronomici, con un forte coinvolgimento delle scuole del territorio.

L’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino, portando il meglio della sua creatività e competenza, ha partecipato attivamente alla manifestazione, mostrando un forte impegno nel promuovere l’incontro tra generazioni. Alunne, alunni e insegnanti delle scuole primarie hanno arricchito il centro storico con una serie di attività originali e coinvolgenti, volte a valorizzare il patrimonio culturale e affettivo degli anziani.

Ogni plesso ha contribuito con un progetto specifico: Cerqueto ha presentato il laboratorio “Apicoltura e cereria” in piazza Soprammuro, San Pellegrino ha offerto “I racconti dei Nonni” nell’atrio del Comune, San Rocco ha organizzato “Ballando con i nonni” in piazza Garibaldi in collaborazione con UniGualdo, la “Domenico Tittarelli” ha proposto “Giochi e mestieri di una volta” ai Giardini Pubblici, in collaborazione con il Rotaract di Gualdo Tadino, e Cartiere ha portato “Giochi da tavola” in piazza Martiri della Libertà.

Il pomeriggio è stato impreziosito dall’esibizione del coro Sarabanda, istituito con il contributo del Comune di Gualdo Tadino e composto da bambine e bambini del Comprensivo e diretto dai maestri Angelo e Raoul Provvedi, che ha emozionato i presenti con il “Cantico della pace”.

RICONOSCIMENTI E PREMI – La scuola primaria di Cartiere è stata protagonista al teatro Don Bosco anche durante la premiazione del concorso regionale “Tutti pazzi per i nonni!”, riservato alle scuole primarie dell’Umbria e organizzato dall’associazione 50&Più Umbria in occasione dei 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi. Le classi terze hanno conquistato un premio per il quiz radiofonico “Tutti pazzi per i nonni!”, un quiz radiofonico su domande d’attualità nel quale si sono confrontati, in modo stimolante e formativo, i nonni e i loro nipotini. La registrazione è stata effettuata negli studi di Radio Tadino, così da permettere ai più giovani di conoscere questa realtà e riflettere sull’importanza della comunicazione. Un ponte fra la civiltà della radio e quella dello smartphone, tra generazioni che sanno accogliersi nella reciproca ricchezza e imparare le une dalle altre.

IL SUCCESSO DELLA PRIMARIA DI GAIFANA – Anche la Scuola Primaria di Gaifana ha conseguito un importante risultato. Nello stesso concorso la pluriclasse quarta-quinta si è classificata al terzo posto grazie a uno spot radiofonico divertente e originale, che ha messo in luce il ruolo essenziale dei nonni nella vita dei nipoti e delle famiglie. Il dirigente scolastico dell’Omnicomprensivo di Nocera Umbra, Leano Garofoletti, nel complimentarsi con alunni e mastre, ha sottolineato che “la giornata non solo ha festeggiato i nonni, tutori della memoria collettiva e diffusori di valori fondamentali alle future generazioni, ma ha esaltato anche il concetto di famiglia, base solida del tessuto sociale della nostra società, attraverso la condivisione di storie, esperienze e tradizioni.”

IL RINGRAZIAMENTO DEL COMUNE DI GUALDO TADINO – Nella stessa giornata di domenica a Gualdo Tadino si è svolta anche la Giornata Regionale Unitalsi della Sezione Umbra, organizzata dalla sottosezione Unitalsi di Gualdo Tadino, un’occasione di incontro e confronto spirituale e sociale fra le diverse realtà territoriali.

“Una giornata straordinaria quella di ieri per la nostra città con centinaia e centinaia di persone che hanno invaso le nostre piazze ed i nostri luoghi di culto e cultura – ha commentato il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – La festa regionale dei nonni e l’annuale raduno regionale dell’Unitalsi ci hanno avvolto e coinvolto. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo splendida domenica”.

Soddisfazione per la riuscita delle diverse iniziative è stata espressa anche dall’assessore al welfare e ai rapporti con terzo settore, associazioni e parrocchie Gabriele Bazzucchi: “La Festa dei Nonni e la giornata regionale Unitalsi – ha detto – hanno riempito di famiglie il centro storico della città di Gualdo Tadino. L’amministrazione comunale ha coordinato gli aspetti logistici ed organizzativi insieme agli enti promotori.“

Il Comune di Gualdo Tadino ringrazia tutti coloro che hanno partecipato alla manifestazione, portando il proprio contributo: Polo Museale Gualdo Tadino, Istituto Comprensivo Gualdo Tadino, Istituto Bambin Gesù, I.I.S. Casimiri, E.A.S.P. “A. Baldassini” – ASP, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco – Sezione Perugia, URI- Unione Radioamatori Italiani, Educare alla Vita Buona APS, Pro Loco Pieve di Compresseto, Coro Sarabanda, La Compagnia di Re Artù, ASAD cooperativa sociale, UniGualdo aps, Gruppo FAI Gualdo Tadino, Confcommercio Gualdo Tadino, Sezione Soci Coop Centro Italia Gualdo Tadino, Scout Masci e Agesci Gualdo Tadino, Unitalsi Gualdo Tadino, Lions Club Gualdo Tadino, Rotaract Gualdo Tadino, Avis Gualdo Tadino, CVS Gualdo Tadino, Caritas Gualdo Tadino, La carica dei 104 APS e Gruppo Fotografico Gualdese.

“Un ringraziamento va a tutte le persone che in varie forme e modalità hanno permesso il buon andamento della giornata, che ha raggiunto ottimi risultati in termini di presenze fisiche, promozione turistica e ricadute economiche sul territorio”, concludono dall’amministrazione comunale gualdese.