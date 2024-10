Rio Sacro ft. Fabia Salvucci, ecco il singolo “Cabrio”

È uscito lo scorso 20 settembre per le etichette discografiche JAP Records e Amor Mio Non Muore Dischi il nuovo singolo dei Rio Sacro. Si chiama “Cabrio” ed è una canzone del musicista Giovanni Succi che la band ha riarrangiato e registrato presso La Pepita Studio di Gualdo Tadino, avvalendosi della collaborazione della cantante Fabia Salvucci, in modo da farne una versione elettrica, ma senza alterare l’atmosfera notturna e sognante della versione originale.

“Abbiamo questo brano in scaletta da oltre un anno, con il quale usiamo chiudere i nostri concerti – racconta il fondatore della band, il gualdese Edoardo Commodi – Nell’eseguirlo di volta in volta ci siamo accorti che involontariamente stava prendendo una forma abbastanza personale, ne stavamo ricavando una versione differente rispetto a quella originale dell’autore Giovanni Succi, sia nella tonalità, ma anche nell’arrangiamento e negli strumenti utilizzati. Abbiamo quindi reputato opportuno registrarla per pubblicarla come singolo a sé stante, coinvolgend la bravissima Fabia, cantante che da anni divide il palco con Tosca Donati, ma che sta lanciando un suo percorso autoriale molto interessante. La ringraziamo per essersi ritagliata del tempo per passare una mezza giornata in studio assieme a noi, la sua voce ha aggiunto un tocco di dolcezza al brano“.

“Questa operazione discografica è stata una piccola e divertente evasione – continua Edoardo Commodi – Mettersi alle prese con un brano cantautoriale per noi è stata una cosa nuova essendo una band che propone musica strumentale, ma ne è uscito un lavoro che ci soddisfa sia nell’esecuzione, sia nel suono ottenuto grazie al missaggio analogico effettuato dal fonico a Roberto Villa. Ringraziamo Andrea Spigarelli che anche questa volta si è reso disponibile per curare il corredo grafico di questa pubblicazione e una menzione ho piacere di farla anche per musicisti che hanno suonato nel brano, con i quali io e la mia controparte musicale Norberto Becchetti abbiamo il piacere di collaborare stabilmente sia dal vivo che in studio da diverso tempo: Lorenzo Cannelli, Michele Fondacci e Giulio Catarinelli“.

“Cabrio” è disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming. CLICCA QUI PER ANDARE AL BRANO

RIO SACRO – duo di musica strumentale nato in Umbria nel Gennaio 2020 dall’incontro fra Edoardo Commodi e Norberto Becchetti.

Il loro primo lavoro discografico dal titolo omonimo ‘Rio Sacro’ è uscito nell’ Aprile 2022 per l’umbra ‘JAP Records’ e la romagnola ‘L’Amor Mio Non Muore – Dischi’. L’Album contiene composizioni strumentali inedite con sonorità trasversali, atmosfere desertiche e mediterranee, e vedono la partecipazione del batterista/percussionista Michele Fondacci e della cantante Anna Calderini. Nel Gennaio 2024 pubblicano l’EP Live “Concerto ad Assisi” ottenuto dalle registrazione del live tenutosi per la prima edizione di “Note di Assisi” con il quintetto composto dall’aggiunta di Lorenzo Cannelli all’organo ed al piano, Michele Fondacci alla batteria e Giulio Catarinelli al basso e al lavoro da tecnico audio dell’intero lavoro. Nel Settembre 2024 pubblicano il brano “Cabrio” dell’autore Giovanni Succi, in un featuring con la cantante Fabia Salvucci, registrato presso “La Pepita Studio”, missato da Roberto Villa allo studio l’Amor Mio Non Muore di Forlì e masterizzato da Ivano Giovedì al Waveroof Studio di Castel Bolognese. I ‘Rio Sacro’, oltre ad una intensa attività live effettuata con diverse formazioni, scrivono e arrangiano musica anche per spettacoli teatrali e cortometraggi.

FABIA SALVUCCI – è una cantante, cantautrice e attrice classe 1993, diplomata presso le accademie romane “Percento Musica” e “Officina delle Arti P.P. Pasolini”. A 14 anni lavora nella compagnia teatrale dell’ ”Aedo Studio”, un’associazione nella quale partecipa attivamente alla produzione e creazione di eventi artistici, spettacoli teatrali originali ed editi, arte di strada e concerti. Nel 2012 incontra l’etnomusicologo Ambrogio Sparagna, direttore dell’Orchestra Popolare Italiana nella quale entra a far parte nel 2013. Nel 2015 studia nell’Accademia di Doppiaggio presso la Fono Roma con Christian Iansante e Roberto Pedicini. Con la cantante Sara Marini fonda “Djelem Do Mar”, progetto musicale nel quale riversa tutte le sue ricerche sulla musica mediterranea e nel 2020 produce il disco “Voci Oltre – Djelem Do Mar”, finalista della targa Tenco come Miglior Opera Prima. Entra a far parte della Compagnia della luna di Nicola Piovani nel 2018 nel ruolo di protagonista nello spettacolo “Variazioni sul varietà”. Collabora da 8 anni come cantante solista, corista e percussionista nell’ensemble dell’artista Tosca, nei tour nazionali ed internazionali “Appunti musicali dal mondo”, “Morabeza”, “Morabeza Rendez- Vous” registrando i relativi dischi. Ha condiviso il palco con numerosi artisti del panorama musicale italiano come: Niccolò Fabi, Carmen Consoli, Max Gazzè, Mannarino, Luca Barbarossa, Joe Barbieri e molti altri.