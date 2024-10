A Costacciaro dal 18 al 20 ottobre torna la “Corsa delle Botti”

Costacciaro si prepara per dare vita a una delle sue manifestazioni più caratteristiche e attese: la Corsa delle Botti, in programma dal 18 al 20 ottobre. L’evento trasformerà le strade del centro storico in un palcoscenico per una competizione avvincente e spettacolare.

Venerdì 18 ottobre dalle ore 20, la Taverna de La Porta sarà il cuore pulsante della serata dove si potranno degustare le prelibatezze locali e i vini con un dj set che garantirà un’atmosfera vivace e coinvolgente.

Sabato 19 ottobre, la festa si sposterà a Villa Col de‘ Canali, dove, a partire dalle 20, la Taverna de La Rocca accoglierà nuovamente gli appassionati con la formula “cibo e vino illimitato”, sempre accompagnata da musica live e dj set.

La giornata clou sarà domenica 20 ottobre. Sin dalle 7 il borgo si animerà con la tradizionale sveglia del paese. Il pomeriggio sarà ricco di appuntamenti, a partire dalle 14:30 con il saluto al cimitero. Alle 15:30, le vie di Costacciaro saranno percorse dal suggestivo corteo degli antichi mestieri, accompagnato dal suono dei tamburini di Costacciaro.

Alle 16:30 prenderà il via la Corsa delle Botti. La festa consiste in una vera e propria corsa di due botti che rotolano attorno a un asse al quale è attaccato un timone, trainato da una formazione di giovani, chiamati “bottaioli”. Per ogni squadra vi sono poi un capo bottaiolo, un oste e un direttore di gara.

Le due botti e le relative squadre fanno capo, in competizione, a Costacciaro capoluogo (Hostaria de la Porta) e alle frazioni, in particolare a quella di Villa Col de’ Canali (Hostaria de la Rocca). La corsa si articola in due manche a tempo con somma matematica finale. Trionfa la squadra che impiega il tempo minore.

Il percorso di gara si snoda per 650 metri, attraversando Corso Mazzini, via Guglielmo Marconi e via Ines Marconi, con partenza e arrivo presso il Monumento. La Corsa delle Botti è una prova che richiede non solo forza fisica ma anche una strategia ben orchestrata, vista la presenza di salite e discese lungo il percorso.

Ogni Hostaria partecipa con una squadra composta da 40 bottaioli, suddivisi in cinque gruppi da quattro persone ciascuno, che si alternano durante il tragitto per mantenere alta la velocità e l’efficacia nel controllo della botte. L’attuale record della gara, stabilito durante la seconda manche dell’edizione 2017, è di 1’43″47, conquistato dalla squadra dell’Hostaria de La Rocca.

Al termine della competizione si terrà la premiazione e quindi, a conclusione della manifestazione, una festa all’Hostaria de La Porta, dove saranno servite castagne e vino novello.

.