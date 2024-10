Marco Coldagelli rivoluziona l’audio con l’esperienza immersiva di AC3X Radio

AC3X Radio è la prima radio sperimentale su internet a trasmettere musica classica in un formato audio immersivo a 5.1.2 canali, sfruttando un codec open source.

L’audio immersivo è una tecnologia che permette di creare un’esperienza sonora più coinvolgente rispetto al normale stereo o surround. Utilizzando quattro o più altoparlanti, o delle cuffie, riesce a far sentire i suoni da diverse direzioni e distanze, dando la sensazione di essere immersi in un ambiente tridimensionale.

L’idea nasce da Marco Coldagelli, esperto gualdese di produzioni audiovisive di alto livello nel campo della musica classica e del teatro. Il progetto è stato sviluppato da zero, utilizzando un sistema innovativo per migliorare l’ascolto della musica classica, grazie a un protocollo creato appositamente.

I brani in programmazione provengono tutti da repertorio non tutelato. Sono state selezionate con cura e, durante la trasmissione, vengono migliorate con una tecnica di “upmix” in tempo reale, che amplifica l’effetto immersivo senza alterare l’originalità della musica. Questo permette agli ascoltatori di vivere un’esperienza sonora che ricorda quella di una sala da concerto direttamente a casa loro.

AC3X Radio utilizza il codec open source Opus, modificato per supportare un sistema di diffusione audio avanzato con tre altoparlanti frontali, due surround, uno per le basse frequenze e due posizionati sul soffitto, solitamente riservato ai sistemi come Dolby Atmos o similari. Tuttavia, la trasmissione è accessibile anche in formato surround 5.1 e in stereo tradizionale, per chi non dispone di apparecchiature più avanzate.

E’ possibile ascoltare AC3X Radio gratuitamente dal sito web, tramite la Progressive Web App ac3xradio.com, o attraverso le principali app di aggregatori radiofonici.