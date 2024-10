Nocera Umbra, consegnate le borse di studio al “Sigismondi”

Appuntamento consueto quello dell’assegnazione di borse di studio ad alcuni studenti del “Sigismondi” di Nocera Umbra che si sono distinti durante l’anno scolastico 2023-2024, grazie al contributo di due importanti aziende del territorio.

Per il Liceo delle Scienze Umane le borse sono state conferite alle studentesse che hanno ottenuto i migliori risultati nell’ambito del progetto pilota con l’Università per Stranieri di Perugia: Ibtissame Fadili del V attuale, Gerardina Consiglio e Maybetty Cesarini del V dello scorso anno.

Le borse di studio, del valore complessivo di 500 euro, sono state consegnate dall’imprenditore nocerino Vincenzo Laloni, titolare della ditta Laloni Cioccolato, che dal 2019 sostiene l’iniziativa.

Per quanto riguarda l’ITI, le borse di studio, sempre di un valore complessivo di 500 euro, sono state assegnate agli studenti che si sono maggiormente distinti per impegno, attenzione e partecipazione alle attività didattico-disciplinari in classe e in laboratorio, conseguendo un’ottima valutazione media finale di profitto: Michele Luchini del V dell’anno scorso, iscritto alla facoltà di Ingegneria a Perugia, Amos Bacoccoli dell’attuale IV e Lorenzo Scopini del V. Sono state consegnate dall’imprenditore nocerino Roberto Biagioli, della ditta edile RBdesign.

Cerimoniere dell’evento il professor Giovanni Santucci, referente della Commisione Eventi dell’Istituto, che ha introdotto le autorità presenti: il dirigente scolastico Leano Garofoletti, l’assessore Tonino Frate, in rappresentanza del Comune di Nocera Umbra, e gli imprenditori Laloni e Biagioli.

Entrambi gli imprenditori hanno rinnovato il loro impegno nel voler investire nell’ambito dell’istruzione, in quanto fermamente convinti che solo mediante una solida collaborazione tra scuola e territorio si possa far crescere ragazzi preparati e pronti a compiere scelte consapevoli per il loro futuro.

“L’erogazione di borse di studio, finanziate da operatori locali– ha evidenziato il dirigente Garofoletti – non può che sostenere la formazione e il merito, ma soprattutto testimonia lo stretto legame che la nostra scuola è riuscita a tessere con il territorio, in quanto fortemente consapevole dell’importanza di far crescere ragazzi pronti per affrontare la sfida del loro futuro.