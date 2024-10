IC Gualdo Tadino, Ecosuntek e Giunti in prima linea per la promozione dell’educazione alla lettura

Nelle mattine di mercoledì 23 ottobre e di lunedì 28 ottobre tutti i plessi di scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino sono stati coinvolti nella realizzazione del progetto Aiutaci a crescere. Regalaci un libro!, campagna di sensibilizzazione a livello nazionale ideata dalle librerie Giunti al Punto, volta a diffondere il piacere di leggere a partire dai più piccoli e che, in una sezione dedicata, offre a cittadini e imprese l’opportunità di regalare libri a scuole, biblioteche e ospedali della propria città.

Nel nostro territorio è stata la libreria Giunti al Punto di Foligno, attraverso la gualdese Veronic Vinciotti, attivo genitore del plesso di Cartiere, a farsi promotrice dell’evento, cui la scuola ha risposto con interesse, convinta della grande importanza formativa del libro e della lettura.

Ecosuntek Spa di Gualdo Tadino, nella persona del suo amministratore delegato Matteo Minelli, ha subito abbracciato con entusiasmo l’iniziativa: grazie al generoso contributo dell’azienda, le scuole dell’Infanzia di Caprara, Cartiere, Centro, Cerqueto, Rigali e San Rocco, oltre alla Sezione primavera 101 Coccole della scuola Infanzia Centro e il nido comunale Peter Pan, hanno ricevuto in dono copie del libro di Giulia Cremonini Codino amico dell’ambiente (Dami editore, 2024), che si pone l’obiettivo di aiutare i bambini a imparare e mettere in pratica piccole azioni quotidiane per la salvaguardia della casa comune.

Il testo è stato scelto dall’azienda donatrice tra quelli disponibili in quanto portatore di quei valori di sostenibilità, economia circolare, cura del territorio e delle generazioni future, che rispecchiano la propria agency aziendale e che sono, oggi più che mai, alla base del vivere sociale e come tali accolti nella Costituzione della Repubblica Italiana.

Piena è pertanto la sinergia con l’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino, che ha individuato da tempo nell’educazione ambientale uno degli orientamenti fondamentali della propria azione educativa nella formazione dei cittadini di domani.













“Credo fermamente che educare i più piccoli al piacere della lettura e ai valori della sostenibilità sia un investimento per il futuro – ha commentato Matteo Minelli, Ceo di Ecosuntek Spa – Siamo convinti che la cultura e l’educazione ambientale siano pilastri fondamentali per la crescita di una comunità più consapevole e responsabile. Attraverso questa iniziativa, vogliamo dare il nostro contributo concreto alla costruzione di un futuro migliore per le nuove generazioni. Il nostro obiettivo è seminare nelle menti dei più piccoli il rispetto per il pianeta, perché saranno loro i protagonisti del futuro”.

La cerimonia di consegna dei libri si è svolta nei singoli plessi alla presenza della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino, Angela Codignoni, dell’insegnante Maria Teresa Fioriti, coordinatrice pedagogica della scuola dell’Infanzia, di Elisa e Federica di Ecosuntek Spa, incaricate della consegna dei libri, e della libreria Giunti al Punto.

Un bell’esempio di collaborazione tra famiglia, scuola e realtà economica del territorio a beneficio delle giovani generazioni. Questa iniziativa si aggiunge ad altri progetti significativi promossi da Ecosuntek Spa, come l’installazione di colonnine erogatrici di acqua potabile nelle scuole elementari e medie, tuttora in uso, per promuovere uno stile di vita più sostenibile.