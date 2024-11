Regionali, in campo i big: una domenica in Alto Chiascio per Schlein, Bonaccini e Tesei

L’Alto Chiascio è stato per una domenica al centro della politica regionale e non solo.

Il Pd, in appoggio alla candidata del centrosinistra Stefania Proietti, ha schierato la segretaria nazionale Elly Schlein e il presidente del partito ed europarlamentare Stefano Bonaccini, che in mattinata hanno parlato in piazza Martiri a Gualdo Tadino incentrando i rispettivi interventi soprattutto del tema della sanità. Poi i due massimi esponenti Dem hanno parlato a Gubbio e a Fossato di Vico.





















In tarda mattinata e nel pomeriggio è stata invece la volta in Alto Chiascio e nella Fascia Appenninica della presidente della Regione Donatella Tesei. Anche per la candidata del centrodestra un mini-tour iniziato alle 12,30 a Valfabbrica con un aperitivo e proseguito con un pranzo in un ristorante di Nocera Umbra. Quindi nel primo pomeriggio l’arrivo a Gualdo Tadino con una passeggiata nel centro storico, una visita alla chiesa monumentale di San Francesco e al Museo dell’Emigrazione e quindi un caffè al centro commerciale Porta Nova. Successivamente incontri a Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro, Scheggia e Pascelupo e conclusione a Gubbio.