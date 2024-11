Fip Promises al Padel Arena Fastweb Perugia, Emma Speziali campionessa Under 14

Ha raggiunto un record di iscritti, affermandosi come il FIP Promises con il maggior numero di partecipanti di sempre, quello che si è concluso domenica 10 novembre alla Padel Arena Fastweb di Perugia.

Il FIP Promises, torneo internazionale dedicato ai migliori giovani talenti del padel, ha accolto a Perugia giocatori non solo dall’Italia, ma anche da nazioni come Spagna e Svizzera, portando così un respiro internazionale alla competizione e contribuendo alla crescita di questo sport sul territorio.

Il direttore della Padel Arena Fastweb Perugia, Luca Pellegrini, ha espresso “piena soddisfazione per l’ottimo risultato raggiunto e per l’eccezionale lavoro svolto dal suo team. Un sentito ringraziamento – ha aggiunto Pellegrini – va anche agli sponsor e allo staff tecnico che hanno reso possibile l’organizzazione di un evento di tale successo e di grande partecipazione, offrendo ai giovani atleti l’opportunità di vivere un’esperienza sportiva di altissimo livello”.

Lo staff tecnico della Padel Arena ha rivolto un plauso speciale alla gualdese Emma Speziali, campionessa U14, che si allena con dedizione alla Padel Arena Academy.

"Il titolo ottenuto da Emma è motivo di orgoglio per tutta la squadra, che la supporta nel suo percorso di crescita sportiva", sottolinea il club.















Per quanto riguarda i vincitori, nei gironi maschili si sono classificati primi per l’Under 18 Hector Moreno e Javier Cidoncha, per l’Under 16 Gabriele Laurino e Andrea Di Martino e per l’Under 14 Hector Moreno e Javier Cidoncha. Nel femminile, l’Under 18 è stato vinto da Carmen Gomez Dorado e Irene Muñoz Cidoncha, l’Under 16 da Bianca Ferretti e Lucrezia Piernera e l’Under 14 da Sophie Caruso e Emma Speziali.

“La Padel Arena Fastweb di Perugia – hanno concluso dal club – desidera ringraziare tutti i partecipanti, il pubblico e i partner che hanno reso questo evento un momento indimenticabile, consolidando il ruolo di Perugia come centro di eccellenza per il padel giovanile. Vi aspettiamo per i prossimi appuntamenti sportivi e per continuare insieme questa avventura, portando avanti la passione e il talento per il padel”.

Il prossimo evento in programma alla Padel Arena Fastweb Perugia è il Fip Rise che si terrà da lunedì 25 novembre a domenica primo dicembre.