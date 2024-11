Gualdo Tadino, polemica sulla copertura delle immagini elettorali di Simona Vitali

E’ polemica a Gualdo Tadino per la copertura dei manifesti della candidata alle elezioni regionali Simona Vitali che erano esposti sulle vetrine della sede locale di Fratelli d’Italia, in via Franco Storelli.

E’ la stessa candidata, con un post nella propria pagina Facebook, a rendere nota la vicenda.

“Questa mattina i vigili urbani del comune di Gualdo Tadino, la mia città, hanno coperto senza avvertire (nessuna comunicazione mi è stata notificata) le vetrine elettorali della nostra sede elettorale con la mia immagine – scrive Simona Vitali – La norma dice che la pubblicità elettorale deve trovarsi all’interno degli spazi e non all’esterno. È vero. La norma dice così. Lo diceva anche la primavera scorsa ma a quanto pare nessuno lo ha ricordato e tutti i candidati sindaco hanno potuto mettere le loro immagini su vetri e vetrine,” evidenzia l’attuale consigliera comunale, sottolineando che la regola è sempre esistita, ma non è stata applicata rigorosamente nelle scorse elezioni.

La candidata segnala inoltre che una prassi simile sarebbe largamente tollerata in altri comuni e in tutta la regione, dove tutti i candidati, compresi i presidenti, espongono le proprie immagini su vetrine esterne delle sedi elettorali, solitamente sanando eventuali infrazioni con una sanzione, laddove notificata. “A Gualdo no – prosegue Vitali – A Gualdo si coprono le immagini di una candidata gualdese che probabilmente costituisce un elemento di fastidio per qualcuno e che ha segnalato ai vigili urbani, che sono dovuti intervenire.”

Simona Vitali conclude con una domanda polemica: “A chi davano fastidio le mie immagini? Perché in questa città si cerca di demolire l’avversario insultandolo o, come in questo caso, boicottandolo? Come mai tutta questa efficienza per una questione così sciocca che non compromette la vita di nessuno? Sono queste le priorità?”