A Valtopina fine settimana con la Mostra Mercato del Tartufo

A Valtopina tutto è pronto per la 42′ edizione della “Mostra Mercato del Tartufo” che sabato 16 e domenica 17 novembre sarà ospitata negli spazi del Palasport.

L’evento, organizzato dal Comune di Valtopina in collaborazione con la Proloco di Valtopina e l’associazione Tuber Terrae, dà spazio alle produzioni agroalimentari locali, ma è anche un’importante occasione per fare il punto su tematiche e progetti che riguardano la valorizzazione del territorio in chiave turistica e culturale.

La mostra sarà come sempre opportunità di promozione del territorio e un importante centro di commercializzazione e vetrina per le eccellenze locali.

“Siamo felici del ritorno di questa manifestazione – ha commentato Gabriele Coccia, sindaco di Valtopina – dietro la cui organizzazione c’è un grande lavoro di squadra. La mostra mercato è ricca di iniziative che faranno da contorno al tartufo e ai prodotti tipici del territorio: eventi sportivi, animazione per bambini, eventi di puro intrattenimento, oltre alla possibilità di gustare i piatti della tradizione”.

A questo proposito la proloco gestirà la ‘Taverna La Cerqua’ al Centro Subasio dove venerdì alle 20.30 ci sarà un’anteprima, cioè una cena a base di tartufo con proposte dello chef Alessandro Zuccarelli (prenotazione obbligatoria in prevendita: 3281727014, 3334418922). Nelle due giornate dell’evento la taverna sarà poi aperta a pranzo e a cena dalle 12 e dalle 19.

Sabato alle 12 si terrà l’inaugurazione ufficiale della manifestazione, anche se gli stand della mostra mercato saranno aperti dalle 10, come la domenica.

Alle 10.30 un importante incontro istituzionale precederà il taglio del nastro, a cura dell’Associazione nazionale Città del tartufo (Anct) di cui Valtopina è membro, sul tema ‘Piano di salvaguardia del patrimonio culturale della cerca e cavatura del tartufo dopo il riconoscimento Unesco: presentazione delle azioni e attività strategiche’. Sarà anche proiettato il docufilm ‘Storie di alberi, cani, cercatori’, per la regia di Remo Schellino, e verranno illustrati progetti e buone pratiche in corso, a cura di Tuber Terrae.

“Questo territorio – ha commentato Antonella Brancadoro, direttore di Anct – oltre a incarnare il cuore dell’Appenino umbro è anche un esempio virtuoso per un percorso che ha portato la cerca e cavatura del tartufo in Italia a essere riconosciuto come elemento del patrimonio immateriale culturale dell’umanità”.

Sempre sabato, ma alle 9.30, si terrà la terza edizione del ‘Trail del Cavatore’, in località Santa Cristina tra sentieri naturalistici e paesaggi unici (informazioni 3486438973), le cui premiazioni saranno alle 13 al Centro Subasio.

Nel pomeriggio, sono previsti alle 15 una dimostrazione dal vivo, per lo spazio ‘artigianato e natura’, su come realizzare il cojitoio; alle 16 degustazioni mirate di prodotti presenti in mostra e la serata sarà chiusa alle 20 dallo spettacolo ‘A cena con Mezzancella’, di cui sarà protagonista l’imitatore e showman.

Domenica 17 novembre si parte alle 8.30 con il trekking a cavallo lungo i sentieri del tartufo (3735293354, 3200361207) dagli impianti sportivi, dove alle 9.30 inizierà il Torneo del Tartufo di calcio riservato alle categorie giovanili e alle 10 la “Passeggiata a 6 zampe” con gli amici cani.

Al Centro Subasio alle 9 è prevista la Gara di cerca del tartufo a cura di Tuber Terrae, mentre nell’area eventi del Palasport alle 10 il laboratorio per bambini ‘I colori del bosco’.

Ancora attività per i più piccoli: il corso ‘Hobby sport young del tartufo’, con prova di moto gratuita dai 7 ai 14 anni, negli impianti sportivi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.30, e dalle 15 una caccia al tesoro per le vie del paese.

Lo spazio ‘artigianato e natura’ ospiterà alle 15 gli intrecci di vimini. Dalle 16 alle 18, al Palasport, il cooking show con degustazioni aperte a tutti, a cura dello chef Antonio Falcone.

Nelle due giornate sarà anche possibile visitare il piccolo museo parrocchiale ‘Villae Qyuerqus’ dalle 15 alle 19, mentre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 il Museo del Ricamo e del Tessile ospita la Biennale internazionale di fiber art contemporanea ‘Radici metamorfosi mescolanze’, a cura di Barbara Pavan (visita guidata domenica alle 11).

Infine si potrà partecipare all’Hall Palasport dalle 16.30 alle 17.30 a dimostrazioni di cerca e cavatura con il cane e dalle 15 alle 18 a simulazioni di cerca con il proprio cane a cura di Tuber Terrae.