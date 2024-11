Solidarietà in azione, gli studenti del “Sigismondi” protagonisti della Colletta Alimentare

Gli studenti dell’istituto “Sigismondi” di Nocera Umbra hanno partecipato alla 28ª edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.

Il 16 novembre, ragazzi volontari di tutte le classi dell’Istituto, insieme alle associazioni e ai Cvs del territorio locale, si sono impegnati in questo appuntamento che come ogni anno è diventata una festa del dono, un momento importante per sottolineare l’importanza della solidarietà e della condivisione, in cui ognuno ha l’opportunità di aiutare chi è meno fortunato.

“Essere testimoni di un gesto concreto di solidarietà non può che allargare il cuore e renderci protagonisti di una comunità più unita, solidale e accogliente”, commenta Sara, una studentessa del Liceo delle Scienze Umane.

Animati dagli studenti, organizzati in turni gestiti dai responsabili dei Cvs territoriali, gli spazi antistanti i supermercati di Nocera Umbra, Gaifana, Gualdo Tadino e Valtopina sono stati i luoghi delle donazioni che non solo raccoglie alimenti, ma che regala a tutti un’esperienza preziosa per diventare cittadini responsabili che, sensibili al problema della povertà, sono in grado di “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”.

“La Colletta Alimentare insegna il valore della solidarietà, del lavoro di squadra e dell’attenzione agli altri. Il volontariato per i giovani è un’opportunità preziosa per crescere come cittadini responsabili, capaci di fare la differenza per il bene comune” ha evidenziato il dirigente scolastico Leano Garofoletti.