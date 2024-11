Luci, solidarietà e musica: domenica 1 dicembre a Gualdo Tadino si accende il Natale

Si accendono le luci del Natale a Gualdo Tadino.

Dopo la preapertura di sabato 30 novembre presso la Taverna San Martino, dove alle ore 20 andrà in scena “Divino in Vino”, l’evento dedicato ai gusti e sapori de territorio, domenica 1 dicembre la città sarà animata da numerosi appuntamenti.

In mattinata, al termine della Santa Messa delle 11,15 officiata nella basilica cattedrale di San Benedetto, in piazza Martiri della Libertà sarà protagonista la solidarietà, con la consegna di 300 panettoni ai bambini kosovari, in particolare a quelli malati e ricoverati in ospedale. Questo atto, realizzato grazie alla collaborazione del contingente Carabinieri M.S.U. di Pristina, è il frutto di uno sforzo collettivo che vede protagonisti il Comune di Gualdo Tadino, il Comitato Beato Angelo, l’Ente Giochi de le Porte e numerose associazioni locali.

Alle 15 Valsorda ospiterà “Natale Sottovoce” l’evento organizzato da “Vivere Valsorda”, un’occasione unica per immergersi nella magia delle festività in uno scenario naturale mozzafiato. Contemporaneamente, presso la sala consiliare del Municipio, si terrà la firma del Patto Educativo tra i rappresentanti delle istituzioni locali, gli istituti scolastici e associazioni ed enti del terzo settore del territorio.

Alle 16:45 la musica sarà protagonista con l’esibizione del coro di bambini Sarabanda, diretto da Angelo e Raoul Provvedi presso la chiesa monumentale di San Francesco, seguita alle 17 dall’arrivo di “Babbo Natale in Capezza” in Via Cesare Battisti, una sorpresa speciale per i più piccoli.

L’emozionante accensione delle luminarie, accompagnata dalle voci dei bambini, si svolgerà in Piazza Martiri della Libertà alle 18, per poi lasciare spazio alla suggestiva esibizione della scuola di danza Umbria Ballet, che chiuderà la giornata con una performance coinvolgente.

Per tutto il mese di dicembre, precisamente nei giorni 1, 8, 15, 22, 25, 26 e 29, sarà attivo il Trenino di Natale, per permettere a grandi e piccini di vivere l’atmosfera festiva spostandosi comodamente tra le diverse attrazioni presenti in città.

“Tante sono le iniziative organizzate dall’amministrazione comunale insieme agli esercenti attività commerciali, al Polo Museale, alle associazioni, agli istituti scolastici, al comitato Beato Angelo, alle parrocchie e ai gualdesi che hanno contribuito con idee, proposte e suggerimenti”- evidenzia l’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi – Dal 30 novembre al 15 gennaio svariati eventi in città, dal centro cittadino a Valsorda passando per i quartieri e le frazioni del territorio, fruibili da famiglie, adulti e bambini, sia turisti che residenti. Giornate di serenità, piacevolezza ed intrattenimento fra sport, arte, cultura, musica, teatro, reading poetico, solidarietà e beneficenza per passare tutti insieme le festività natalizie, l’Epifania ed i festeggiamenti del nostro patrono Beato Angelo.”

