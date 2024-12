Gualdo Tadino, arriva il passaporto a domicilio e una rete di ricarica per veicoli elettrici

Aumentano i servizi a disposizione dei cittadini gualdesi. Il Comune di Gualdo Tadino annuncia un’importante iniziativa a beneficio dei cittadini, che da giovedì 5 dicembre potranno richiedere il passaporto e il rinnovo presso lo sportello dell’Ufficio Postale, senza più doversi recare alla Questura competente per territorio.

Questo nuovo servizio, che consentirà di ricevere il passaporto direttamente a domicilio, rientra nel più ampio contesto del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale, promosso da Poste Italiane in collaborazione con il Governo. Il progetto mira a favorire la coesione economica e sociale, e a superare il digital divide nei Comuni con meno di 15.000 abitanti.

Inoltre l’amministrazione comunale sta lavorando per il miglioramento della sostenibilità ambientale sul territorio. È prevista infatti l’installazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici per rispondere alla crescente esigenza di infrastrutture per la mobilità sostenibile. Gualdo Tadino è stato selezionato tra i Comuni destinatari di questo importante intervento, che si inserisce nella più ampia strategia di transizione ecologica.

“Ringrazio Poste Italiane che ha individuato il nostro Comune per realizzare questa splendida iniziativa. Con l’attivazione di questi nuovi servizi – ha detto il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – vogliamo continuare a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, offrendo loro opportunità più semplici e moderne per l’accesso ai servizi pubblici. La digitalizzazione e la sostenibilità ambientale sono infatti pilastri fondamentali per lo sviluppo del nostro Comune. Grazie al Progetto Polis i nostri concittadini potranno ottenere il passaporto nella nostra città senza doversi recare in altri centri umbri e poter presto utilizzare anche una nuova rete di ricarica per veicoli elettrici”.

L’amministrazione comunale si metterà ora in contatto con i referenti aziendali di Poste Italiane per definire l’area idonea dove installare la nuova infrastruttura di ricarica.