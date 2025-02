Cucina lenta, natura e riuso: oggi a Valsorda giornata della sostenibilità per “M’illumino di meno”

Oggi, domenica 16 febbraio, il Rifugio Chiesetta di Valsorda ospiterà una serata all’insegna della sostenibilità e della tradizione culinaria.

L’evento, organizzato in occasione della giornata nazionale “M’illumino di meno” promossa da Rai Radio 2, Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, vedrà protagonista la “Peka” un modo tradizionale e molto diffuso, soprattutto in Croazia, di cuocere una gran varietà di cibi al fuoco della brace servendosi di una cupola o campana di terracotta o ghisa e offrirà un’esperienza unica ai partecipanti.

La serata avrà inizio alle 16 con la preparazione della pentola Peka, simbolo di sostenibilità e basso consumo energetico. I presenti potranno assistere a dimostrazioni sulla cottura lenta e conoscere i benefici di questa tecnica tradizionale.

In attesa della cena, prevista per le 19:30, gli ospiti potranno immergersi nella natura passeggiando a 1000 metri di altitudine, ascoltare la guida naturalistica Giuseppina sulla biodiversità locale o rilassarsi davanti al camino del rifugio.

In un’ottica di riduzione degli sprechi e valorizzazione del riuso, gli organizzatori hanno lanciato un’iniziativa originale: chi si presenterà con un abbigliamento ispirato agli anni ’90 e indosserà un cappotto “riusato” riceverà in omaggio due libri a scelta dal centro di riuso G. Brodolini di Federconsumatori Perugia.

La serata sarà arricchita da una mostra di oggetti rigenerati e da laboratori creativi per adulti e bambini. L’obiettivo è dimostrare come materiali di scarto possano avere nuova vita, trasformandosi in oggetti utili e decorativi. Un modo concreto per sensibilizzare il pubblico sull’importanza del riciclo e della sostenibilità ambientale.

L’iniziativa non si fermerà alla cena del 16 febbraio: la collaborazione tra Vivere Valsorda e Federconsumatori Perugia continuerà con altri appuntamenti, tra cui la rievocazione della “transumanza” prevista per il 29 giugno. In questa occasione, le vacche di razza Chianina saliranno nei pascoli gualdesi, rinnovando un’antica tradizione legata all’economia rurale del territorio.