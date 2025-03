Gualdo Tadino dice no alla guerra, il Comune aderisce alla campagna R1PUD1A di Emergency

Il Comune di Gualdo Tadino ha ufficialmente aderito alla campagna “R1PUD1A” promossa da Emergency, iniziativa volta a ribadire con forza il principio sancito dall’Articolo 11 della Costituzione Italiana, che afferma il ripudio della guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali.

A sottolineare l’importanza dell’impegno dell’amministrazione comunale in questa direzione, questa mattina, mercoledì 5 marzo, si è tenuta una conferenza stampa nella sala consiliare, alla presenza del sindaco Massimiliano Presciutti, dell’assessore alla Cultura e Welfare, Gabriele Bazzucchi, delle rappresentanti del comitato territoriale Emergency di Foligno, Ivana, Maura e Olimpia, e di altre realtà locali sensibili ai temi della pace e dei diritti umani.

“La nostra adesione alla campagna R1PUD1A – ha detto il sindaco – vuole essere un segnale concreto di impegno quotidiano nella diffusione di una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani. In un contesto globale sempre più segnato da conflitti e tensioni, riteniamo fondamentale che le istituzioni locali facciano sentire la propria voce e trasmettano ai cittadini un messaggio chiaro: la guerra non può mai essere una soluzione. Iniziamo dal basso a creare una cultura di pace, anche costruendo come ente locale rapporti con altre città e creando i presupposti per scambi culturali internazionali”.

Sul terrazzo del palazzo municipale è stato quindi affisso lo striscione della campagna di sensibilizzazione.

“Quella del Comune di Gualdo Tadino è stata una collaborazione non scontata. Tutti possiamo dare il nostro contributo per costruire una cultura di pace. Gino Strada per primo parlò negli anni Novanta della produzione in Italia di mine antiuomo e questo portò prima all’approvazione di una legge italiana che mise al bando queste armi e poi si arrivò anche a una convenzione internazionale. La nostra storia ci dice di non tacere, di impegnarci per abolire la guerra, di non perdere mai di vista le vittime – l’appello di Emergency– Con questa campagna è il Paese in prima persona a potersi esprimere. Perché il senso della Costituzione è inequivocabile e le persone possono darle nuova voce e farla vivere ancora. Perché dire “no alla guerra” è ovunque un’aspirazione ma è anche un modo per rispettare la storia del nostro Paese e dimostrare che la nostra Costituzione è ancora ‘lettera viva”.

Emergency, da trent’anni impegnata nei teatri di guerra nell’offerta di cure medico-chirurgiche gratuite alle vittime dei conflitti, ha espresso il proprio apprezzamento per il coinvolgimento del Comune di Gualdo Tadino, sottolineando il ruolo cruciale delle amministrazioni locali nella costruzione di una società più giusta e solidale.

Con questa adesione il Comune di Gualdo Tadino si unisce a una rete nazionale di enti locali che hanno scelto di schierarsi apertamente a favore della pace, lanciando un messaggio chiaro: “Mai più guerre. L’unica strada possibile è quella del dialogo e della cooperazione tra i popoli.”

“L’amministrazione comunale – ha sottolineato l’assessore Gabriele Bazzucchi – ha aderito con convinzione all’iniziativa promossa dal comitato territoriale di Emergency, ribadendo il proprio impegno per la cooperazione, la pace e la cultura della non violenza. Un sentito ringraziamento va alla volontaria Olimpia Urbani, nostra concittadina, per la dedizione e l’impegno con cui sostiene l’associazione Emergency”.

Emergency, associazione fondata da Gino Strada, è intervenuta in 21 Paesi curando, in tutte le sue strutture, oltre 13 milioni di pazienti nel mondo. Oggi l’organizzazione è presente in alcuni Paesi in cui c’è un conflitto in corso: il Sudan, l’Ucraina e la Striscia di Gaza in Palestina.

Proprio grazie alla sua esperienza sul campo, Emergency afferma che il 90% dei morti e dei feriti sono civili e che la spesa di un F-35 vale quanto 3.244 posti letto di terapia intensiva.

Alla campagna “R1PUD1A” (emergency.it/ripudia) possono aderire singoli cittadini, scuole, teatri, Comuni, enti pubblici e locali.

emergency.it/ripudia