Nocera Umbra, liceali eccellenti negli esami dei corsi universitari

Un pomeriggio impegnativo quello degli studenti del Liceo delle Scienze Umane del “Sigismondi” di Nocera Umbra, ma anche ricco di grandi soddisfazioni.

Venerdì 28 febbraio si sono tenuti gli esami conclusivi dei Corsi Universitari di Lingua Giapponese e di Filosofia della Sostenibilità, organizzati nel quadro della convenzione tra l’Università per Stranieri di Perugia e il Liceo delle Scienze Umane di Nocera Umbra.

Una collaborazione che dura dal 2019 e che costituisce un aspetto unico nel panorama scolastico e certamente qualificante dell’offerta didattica della scuola nocerina.

Ottimi i risultati degli allievi delle terze classi, 3A e 3B, che hanno sostenuto l’esame di Lingua Giapponese, previsto al termine del corso che ha tenuto il professor Takeshi Tojo.

Lo studio del giapponese e il superamento del relativo esame, che permette agli studenti di accumulare crediti formativi, è il cuore di quella che risulta essere una delle più interessanti e apprezzate iniziative scolastiche.

Un metodo di lavoro che parte dai due sillabari, l’hiragana e il katabana, per passare alla grammatica, senza trascurare approfondimenti di cultura giapponese, caratterizza le 44 ore annuali erogate in modalità online e in presenza dal docente.

Gli studenti si sono dimostrati subito interessati alla conoscenza di questo sistema di scrittura così complesso, e con grande serietà hanno intrapreso lo studio, fino a scoprire una grande passione per la cultura del Sol Levante. La collaborazione con l’Egina di Foligno, che istituisce delle borse di studio Erasmus+ per studenti delle scuole superiori, consentirà inoltre agli allievi che hanno raggiunto brillanti risultati linguistici di partecipare alla mobilità in Giappone.

Brillanti anche gli esiti conseguiti dai ragazzi del V A, che hanno sostenuto l’esame con il professor Antonio Allegra, dopo aver seguito 40 ore di insegnamento, erogate in modalità online, e hanno affrontato tematiche relative alla questione ambientale. Lezioni che hanno costruito una riflessione filosofica di ampio raggio che coinvolge non solo il significato stesso di ambiente, ma si allarga in direzione della nozione di sostenibilità.

“Lo studio di corsi universitari – afferma il dirigente scolastico Leano Garofoletti – con cui il Liceo delle Scienze Umane di Nocera Umbra integra l’offerta formativa consente ai ragazzi non solo di apprendere una nuova lingua, ma di aprire una finestra su contenuti e saperi universitari volti a costruire una formazione efficace, strumento fondamentale per la crescita individuale e sociale”.