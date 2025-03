Manutenzione dei torrenti, l’Associazione Naturalistica Gualdese: “Stop immediato ai lavori”

L’Associazione Naturalistica Gualdese, per mezzo dell’avvocato Antonio Pileggi, ha presentato un esposto ufficiale chiedendo la sospensione immediata dei lavori di “manutenzione ordinaria” in corso lungo argini e sponde di torrenti e fossi nel territorio comunale di Gualdo Tadino.

Secondo l’associazione gli interventi in atto potrebbero causare gravi danni ambientali e compromettere l’equilibrio idrogeologico della zona.

La richiesta, indirizzata a diverse autorità competenti, tra cui la Regione Umbria e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), oltre che alla Procura della Repubblica, punta il dito contro interventi che, a detta dell’associazione, interessano aree di vincolo paesaggistico.

La vicenda trae origine da una richiesta di accesso civico presentata dall’ANG per ottenere informazioni sugli atti amministrativi relativi ai lavori di ripristino dell’officiosità idraulica nell’area alluvionale della Conca gualdese, con particolare riferimento al Torrente Rasina.

L’associazione guidata da Mara Loreti contesta con forza la “conformità delle attività svolte”. L’associazione afferma che le prescrizioni regionali, che limitavano il taglio della vegetazione ad alto fusto e arbustiva all’interno dell’alveo solo in caso di effettivo pericolo per l’ostruzione idraulica, e all’esterno ai soli soggetti deperienti o pericolosi, non sarebbero state rispettate. A sostegno di ciò, l’ANG ha inviato documentazione fotografica alla Regione.

Viene contestata la mancanza della Valutazione di Incidenza Ambientale (Vinca), che l’associazione, in base a una nota del Ministero, ritiene obbligatoria “in quanto gli interventi nei corsi d’acqua potrebbero comportare ricadute negative su habitat e specie della Zona Speciale di Conservazione Monte Maggio-Monte Nero.”

L’ANG evidenzia inoltre la presunta violazione della L. R. 28/2001, che richiede l’autorizzazione preventiva dell’Afor Umbria per l’abbattimento di alberi e arbusti protetti, citando anche la giurisprudenza amministrativa che stabilisce che gli alberi non si tagliano in assenza di comprovate pericolosità. L’associazione lamenta la presunta mancanza di verifiche strumentali da parte di tecnici qualificati che accertassero effettivi pericoli statici o fitosanitari.

Un altro aspetto critico sollevato è il mancato coinvolgimento della Provincia di Perugia, responsabile della gestione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, nella Conferenza di Servizi indetta per l’approvazione del progetto.

Ulteriore elemento di preoccupazione è la segnalazione della presenza, proprio nell’area interessata dagli interventi, di Triturus carnifex, specie protetta dalla Direttiva Habitat .

L’associazione sollecita inoltre chiarimenti in merito all’abbattimento di alberi secolari, alla destinazione del legname prelevato, al quantitativo ceduto alla ditta incaricata dei lavori “a titolo non oneroso”, all’eventuale accesso non autorizzato a proprietà private e alle motivazioni del taglio di un pioppo nero secolare in area pubblica.

In conclusione, l’ANG denuncia una serie di carenze procedurali, l’assenza di un progetto dettagliato con relazioni tecniche scientifiche, la mancanza della Vinca e delle necessarie autorizzazioni per gli interventi in aree riconosciute come beni culturali e tutelate. L’associazione contesta anche l’utilizzo di un’ordinanza “contingibile ed urgente” da parte del Comune di Gualdo Tadino, ritenuta immotivata in assenza di eventi catastrofici in atto.

L’associazione chiede quindi l’immediata sospensione dei lavori sulla vegetazione riparia, evidenziando la concomitanza con il periodo riproduttivo in corso, e richiede inoltre di accertare eventuali estremi di reato o violazioni amministrative per il presunto disturbo o uccisione di specie avifaunistiche.