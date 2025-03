“Trattorista in Festa”, Gualdo Tadino e Nocera Umbra si accendono di passione e motori

Il Gruppo Trattoristi Appennino è pronto ad accendere i motori con “Trattorista in Festa”, una giornata dedicata agli appassionati di trattori e di buona compagnia in programma per domenica 23 marzo a Gualdo Tadino e Nocera Umbra.

La giornata inizierà alle ore 9 in Piazza Federico II di Svevia (ex piazzale del mercato), dove i partecipanti potranno iscriversi e ricevere un gadget in omaggio. Dopo una colazione tutti insieme, sarà il momento di ammirare i mezzi e scambiarsi racconti e curiosità in un’atmosfera di convivialità.

Alle 11:30, il rombo dei motori segnerà l’inizio del giro panoramico che attraverserà il territorio, con una tappa a Nocera Umbra.

La giornata proseguirà al Ristorante Pennino, dove si terrà il pranzo. Durante il momento conviviale verranno assegnati alcuni premi speciali, dedicati al gruppo più numeroso, al trattorista più giovane, a quello più anziano, a chi arriverà da più lontano e al trattore con il maggior numero di cavalli. Si terrà anche una lotteria con numerosi premi in palio.

Dopo il pranzo l’attenzione si sposterà sulle prove di abilità, con una serie di sfide pensate per mettere alla prova la destrezza dei partecipanti. I migliori tre verranno premiati con una medaglia, riconoscimento alla loro capacità di guida del trattore.

L’appuntamento è aperto a tutti.

Per info e iscrizioni (entro il 16 marzo):

Mirco: 3771712717

Luca: 3408779571

.