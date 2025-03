Grande partecipazione all’Universo Flea per il libro del vescovo Sorrentino su Carlo Acutis

“Ad Assisi avevamo bisogno di Carlo e non è un caso che il Signore ce lo abbia mandato. Forse c’era la necessità di far parlare Francesco con il volto di un giovane del nostro tempo”.

Queste sono le parole del vescovo delle diocesi di Assisi – Gualdo Tadino – Nocera Umbra e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, durante la presentazione del suo ultimo libro intitolato ‘Carlo Acutis sulle orme di Francesco e Chiara d’Assisi – Originali, non fotocopie’, che si è tenuta martedì 18 marzo nella Sala Panorama del Birrificio Flea a Gualdo Tadino.

L’evento, di grande rilevanza culturale e spirituale, è stato organizzato da Universo Flea, in collaborazione con la diocesi di Assisi – Gualdo Tadino – Nocera Umbra.

A riflettere sul libro sono intervenuti Cinzia Tini, direttore TRG-Canale 13, il professore Luca Gammaitoni del Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia, don Antonio Borgo, vicario per la Pastorale della diocesi, oltre al sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, e Matteo Minelli, Ceo di Universo Flea.

Nel suo intervento Matteo Minelli ha evidenziato come la presentazione di questo libro in un luogo insolito, ma fatto di persone e di giovani, rappresenti “un’occasione di incontro diversa dal solito, dimostrando che si può parlare di fede e di Chiesa anche con strumenti e contesti nuovi, al di fuori degli spazi tradizionalmente associati al mondo ecclesiale”.

Riflettendo su Carlo, il sindaco Presciutti ha parlato di un giovane che è “un esempio, una sintesi propositiva di valori di cui oggi più che mai abbiamo bisogno”.



















.

Entrando nel vivo dell’evento, moderato da Marina Rosati, direttrice dell’Ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi, monsignor Domenico Sorrentino ha sottolineato che “Francesco e Carlo sono Santi e sono diventati Santi perché innanzitutto hanno avuto un grande desiderio di vivere. Erano ragazzi assetati di vita e, dopo aver fatto ricerche, dopo aver girato, Francesco per vie fisiche, doveva camminare addirittura scalzo, e Carlo attraverso vie informatiche, hanno guardato lo scenario della vita e si sono interrogati. Francesco ha saputo interrogarsi sul senso della vita e su ciò che ci rende veramente felici. Carlo è stato così, perché lo si vede sempre sorridente. Il primo annuncio che fa del Vangelo è il suo sorriso”.

“Francesco e Carlo – ha sottolineato Cinzia Tini nel suo intervento – sono stati, ciascuno, grandi interpreti del loro tempo. Carlo è figlio del millennio, che sente il problema dell’epoca, si inventa una sorta di rosario digitale e diventa a suo modo un influencer dei suoi compagni utilizzando internet e dicendo ‘dobbiamo essere originali, non fotocopie’. Anche Francesco capisce il problema della sua epoca e dà una risposta”.

Parlando della felicità come caratteristica che accomuna le figure di Francesco e Carlo, la giornalista ha precisato che “loro sono rappresentativi di una santità anche perché sono felici ed hanno interpretato le difficoltà dando un esempio di felicità. Credo che Francesco e Carlo – ha aggiunto – hanno trovato una strada difficile e faticosa per raggiungere quel miracolo che si chiama felicità. I Santi sono felici ed è questo che ce li fa inseguire”.

Il professore Luca Gammaitoni ha precisato che si tratta di un libro profondo che va riletto. “La santità – ha detto Gammaitoni – è un’esperienza che nasce nella collettività, anche nei Santi eremiti essa ha bisogno di socialità. La santità presuppone una certa normalità”.

Infine, gli aggettivi attribuiti al libro da Cinzia Tini e dal professore Luca Gammaitoni sono “sfidante – ha detto la giornalista – perché lancia una sfida. Tu leggi e vedi persone comuni, come Francesco, Chiara e Carlo, che hanno fatto un percorso e ce l’hanno fatta”.

“Intrigante e profondo – secondo il docente universitario – come la superficie del mare, che però ha una sua profondità. Un libro che ha diversi livelli di lettura. Si inizia con un capitolo e poi si va in profondità”.

La presentazione si è conclusa con la lettura del Patto di The Economy of Francesco, contenuto nel libro, e i saluti di don Antonio Borgo, vicario per la Pastorale della diocesi e responsabile della Commissione diocesana per la canonizzazione del Beato Carlo Acutis, che ha ringraziato Universo Flea per aver voluto organizzare questo momento e per aver realizzato una sacca, un foulard e un cappellino che saranno donati a tutti i pellegrini della diocesi di Assisi – Gualdo Tadino – Nocera Umbra diretti a Roma il 27 aprile in onore della canonizzazione del giovane Beato.