Sigillo, lavori sulla rete idrica: il 26 marzo rubinetti a secco per cinque ore

Umbra Acque eseguirà interventi agli impianti ed alle reti idriche di distribuzione di Sigillo, nell’ambito del progetto di riduzione delle perdite finanziato con fondi Pnrr, che comporteranno la sospensione dell’erogazione dell’acqua in numerosa parte del territorio comunale.

L’interruzione del servizio è prevista mercoledì 26 marzo 2025, dalle ore 9 alle 14.

Le località, strade e vie interessate dal provvedimento sono:

– Località Caselle

– Largo Sant’Anna

– Località Barcarella

– Località Cerquelle

– Località Collesalse

– Località Colmacerano

– Località Fontemaggio

– Località Giacconale

– Località Pezze

– Località Ranche

– Località Rosolesco

– Località Tiola

– Piazza Edoardo Viola

– Piazza Fratelli Severini

– Piazza Martiri

– Strada Vicinale De Dolio

– Strada Vicinale Delle Fonturce

– Via Aldo Moro

– Via Alessandro Manzoni

– Via Alessandro Volta

– Via Andrea Doria

– Via Antonio Gramsci

– Via Astorre Longareni

– Via Bastia

– Via Cavour

– Via Cesare Battisti

– Via Dante Alighieri

– Via Degli Ulivi

– Via Dei Molini

– Via Del Campitello

– Via Del Cassero

– Via Della Chiusa

– Via Del Lanificio

– Via Della Pennacchia

– Via Della Rocca

– Via Delle Conce

– Via Delle Mura

– Via Delle Rocchette

– Via Delle Stanghe

– Via Del Mattatoio

– Via Del Piano

– Via Del Sodo

– Via Don Antonio Brunozzi

– Via Elio Colini

– Via Ercole Ronconi

– Via Ermanno Caserta

– Via Filippo Turati

– Via Flaminia

– Via Flaminia Vecchia

– Via Fontanelle

– Via Fontemaggio

– Via Fontemaggio Terzo

– Via Francesco Agostinelli

– Via Fulgenzio Petrelli

– Via Galliano

– Via Geremia Luconi

– Via Giacconale

– Via Giacomo Leopardi

– Via Giacomo Matteotti

– Via Giosue’ Carducci

– Via Giotto

– Via Giovanni Pascoli

– Via Giuseppe Garibaldi

– Via Michelangelo Buonarroti

– Via Nuova

– Via Palmiro Togliatti

– Via Parco Della Rimembranza

– Via Piave

– Via Pietro Nenni

– Via Roscello

– Via Tagliamento

– Via Trento

– Via Trieste

– Via Turbina Baldeschi

– Via Ulderico Giugliarelli

– Via Umbria

– Via Vincenzo Monti

– Via XXV Aprile

– Via Zona Industriale

– Vocabolo Fosso

– Vocabolo Maseggio

– Vocabolo Podericchio

– Vocabolo San Martino

– Via Helvillum

– Via I Maggio

– Via Ippolito Borghese

– Via Isonzo

– Via IV novembre

– Via Del Grifo

– Via Leonardo Da Vinci

– Via Livio Fazi

– Via Giuseppe Mazzini

– Via Grotte Di Monte Cucco

– Via Guglielmo Marconi

– Via Guglielmo Piccotti

Al termine dei lavori e con la riattivazione del servizio, l’acqua potrebbe presentare fenomeni di torbidità o opalescenza. In questi casi Umbra Acque consiglia di farla scorrere per breve tempo per risolvere l’inconveniente.

Per ulteriori informazioni o segnalazioni di emergenze è attivo il numero verde del pronto intervento, operativo 24 ore su 24, 800 250 445. Maggiori dettagli sono disponibili anche sul sito ufficiale www.umbraacque.com.