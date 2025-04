Sinergia tra apicoltura e agricoltura, convegno a Gubbio sabato 5 aprile

Apicoltura e agricoltura sono due mondi che dialogano ogni singolo giorno, connessi all’interno di un modo di vivere e interpretare la natura nel quale l’una non può fare a meno dell’altra.

È questo il motivo che ha spinto la Cooperativa Agricoltori di Gubbio e Gualdo Tadino a promuovere un convegno che esalta proprio il connubio esistente tra agricoltura e apicoltura, una sinergia attraverso la quale è possibile delineare scenari futuri nella valorizzazione dei prodotti locali e soprattutto dei contesti che li ospitano.

Nasce da qui l’esigenza di portare all’attenzione della comunità un modo nuovo di intendere questo rapporto: sabato 5 aprile, a partire dalle 9.30 presso la Sala ex Refettorio della Biblioteca Sperelliana di Gubbio, sarà l’agronomo Matteo Ricciardelli d’Albore a guidare un tavola rotonda dedicata all’argomento all’interno di un convegno organizzato grazie a fondi europei destinati al Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste e promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dalla Regione Umbria.

SINERGIA POSSIBILE E NECESSARIA – Al dottor Ricciardelli d’Albore spetterà il compito di introdurre i presenti in un percorso virtuoso volto a spiegare in che modo sia possibile creare una piena sinergia tra agricoltura e apicoltura.

Un processo che parte dal contesto regionale e quindi dalla biodiversità pronubo-mellifera dell’Umbria (cioè dalle varietà di coltivazioni che consentono la realizzazione di numerose tipologie di miele), tale da consentire l’adozione di metodi produttivi sostenibili con agricoltura biologica e produzione integrata.

Non mancherà un approfondimento legato alla necessità di sostenere e tutelare il lavoro degli insetti pronubi (in modo particolare le api) usufruendo di quanto previsto all’interno delle materie di legge nell’impiego di prodotti fitosanitari e al loro impatto sull’agricoltura, così da poterne favorire un corretto uso e un ricorso sempre più frequente a prodotti naturali e meno nocivi per gli insetti.

DIBATTITO FINALE – Il convegno sarà aperto a quanti vorranno cercare di avere informazioni utili per poter far convivere due mondi solo in apparenza distanti tra loro, ma in realtà legati in tutti gli ambiti del processo di produzione del miele e dei prodotti delle api.

Dopo la relazione del dottor Ricciardelli d’Albore è previsto un dibattito, all’interno del quale sarà possibile soddisfare tutte le proprie curiosità e le domande legate all’argomento trattato.

La partecipazione è libera e rivolta non soltanto agli addetti ai lavori dell’ambito agricolo e apistico, ma anche a tutti coloro, compresi i consumatori, che hanno il desiderio di poter conoscere da vicino nuovi modi di rendere sostenibile i processi di produzione all’interno della propria comunità di riferimento.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 342.5147562, visitare la pagina Facebook Apicoltori Gubbio-Gualdo T. soc coop agr. oppure direttamente la pagina web www.coopapicoltori.it.