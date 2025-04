Sisma 2016, arrivano i primi fondi per i cimiteri di Gualdo Tadino e Valfabbrica

Primi fondi per la ricostruzione del cimitero civico di San Facondino, a Gualdo Tadino, e per il cimitero di Valfabbrica, in Umbria.

A firmare i decreti, che trasferiscono rispettivamente 165 mila euro e 59 mila euro all’Ufficio ricostruzione della Regione Umbria, è stato il Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli.

“Proseguiamo nel cambio di passo che riguarda tutta la ricostruzione pubblica – ha detto il Commissario Castelli – Insieme alla Presidente Proietti e all’Usr, stiamo lavorando per far sì che le procedure vadano avanti fino a concretizzarsi nei cantieri che ci restituiranno i nostri luoghi. Sia quelli della vita comune, sia quelli ‘dell’anima’, come lo sono i cimiteri. Un ringraziamento anche ai sindaci. Ogni opera avviata è un successo dovuto a un lavoro di squadra che parte dagli enti locali”.

Gli importi complessivi a disposizione per questi due cimiteri, entrambi contenuti nella programmazione delle opere pubbliche, sono 826 mila euro per Gualdo Tadino e 295 mila euro per Valfabbrica.