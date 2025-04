Presentata la Commissione per le pari opportunità del Comune di Gualdo Tadino

Si è insediata la Commissione per le pari opportunità del Comune di Gualdo Tadino che si propone di promuovere iniziative e momenti di riflessione per coinvolgere la cittadinanza, le scuole e le associazioni su temi di parità e inclusione.

La presentazione ufficiale è avvenuta giovedì 17 aprile nella sala consiliare del municipio, dove è stato spiegato il ruolo di questo nuovo organismo e la sua composizione. Presenti il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, e il dirigente scolastico dell’Istituto Casimiri, Renzo Menichetti.

Presidente della Commissione Pari Opportunità è l’avvocato Alessia Raponi, vicepresidente la dottoressa Camilla Baldinelli, componenti l’assessore alla Cultura e Welfare Gabriele Bazzucchi, il professor Gianni Paoletti e la signora Simona Pallucca.

Presentato ufficialmente anche il logo della Commissione, progettato e realizzato dalle studentesse Alice Ceccarelli, Flavia Mattioli, Debora Bedini e Francine Capaccioni della classe 4AG dell’indirizzo Tecnico-Grafico dell’Istituto “Casimiri” di Gualdo Tadino, con il coordinamento degli insegnanti.

“Oggi è una giornata importante – ha detto il sindaco Presciutti nel presentare la Commissione – È la prima volta che questo organismo si insedia nella nostra città e ne siamo molto soddisfatti, poiché è composto da differenti personalità di diverse appartenenze politiche ma che hanno l’obiettivo del bene comune.”

Il primo cittadino gualdese ha ringraziato tutti i componenti e in particolare l’assessore Bazzucchi, che, ha detto, “ha fortemente voluto questa iniziativa. Ringrazio inoltre fortemente gli studenti e le studentesse che hanno ideato il logo, che è stato scelto tra quattro proposte ed è veramente molto significativo”.

Presciutti ha anche ricordato che le pari opportunità e l’inclusività sono argomenti molto importanti per l’amministrazione comunale, svelando che il Comune di Gualdo Tadino è tra i finalisti in ben due sezioni (insieme importanti città come Salisburgo, Braga e Saragozza) del “Premio Capitali europee dell’inclusione e della diversità”, promosso dalla Commissione europea.

L’evento il 29 e 30 aprile aprirà a Bruxelles il “Mese europeo della diversità” che si tiene ogni anno per sensibilizzare su diversità e inclusione sui luoghi di lavoro e nella società. Nell’occasione il primo cittadino gualdese sarà presente nella capitale belga.

“Una Commissione formata in modalità mista con la presenza di uomini e donne che provengono da diverse estrazioni politiche – ha evidenziato la presidente Alessia Raponi – che mira ad abbattere le diseguaglianze e le discriminazioni di tutti gli individui, non solo basate sul genere ma anche sull’orientamento sessuale, la disabilità e l’etnia. Cercheremo di promuovere la parità di genere e l’inclusione proponendo diverse iniziative nel territorio nei prossimi mesi per sensibilizzare i cittadini”.

“La Commissione Pari Opportunità viene istituita per la prima volta a Gualdo Tadino, votata all’unanimità dal consiglio comunale, e sarà un organo importante per la nostra comunità – ha concluso l’assessore Bazzucchi – Si è subito instaurato un bel clima tra i componenti. Uno spazio di confronto e dibattito propositivo che punterà a rimuovere gli ostacoli che limitano la partecipazione economica, politica e sociale delle persone. Ci sarà massima collaborazione con le istituzioni scolastiche e le associazioni del territorio per portare avanti attività, iniziative e progetti a favore dei diritti e contro ogni forza di discriminazione”.

La Commissione Pari Opportunità di Gualdo Tadino è un organismo consultivo (mandato di 3 anni, rinnovabile) istituito con lo scopo di promuovere la parità di genere e l’inclusione sociale nel territorio comunale, attraverso attività di sensibilizzazione e collaborazione con vari soggetti della comunità locale. Nei prossimi mesi sono già state programmate iniziative in occasione delle seguenti giornate: