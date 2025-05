“Per te… una canzone”: il 17 maggio al Talia una serata musicale per ricordare Catia Calisti

Un omaggio sentito, tra musica, emozioni e ricordi. Sabato 17 maggio alle ore 21, al Teatro Talia di Gualdo Tadino, andrà in scena lo spettacolo musicale “Per te… una canzone”, una serata speciale dedicata a Catia Calisti, cantante e amatissima insegnante di canto, scomparsa tragicamente nel giugno del 2024 in un incidente stradale.

Catia Calisti ha lasciato un segno profondo nella comunità gualdese, non solo per le sue doti artistiche, che l’hanno vista protagonista in programmi televisivi come “Fantastico”.

Nella didattica musicale e nell’educazione vocale, dove aveva concentrato negli ultimi anni la sua energia, ha contribuito a formare generazioni di cantanti, trasmettendo passione e umanità e restando nel cuore di chiunque l’abbia incontrata come insegnante, come artista, o semplicemente come amica.

Figura di riferimento nella scena musicale locale e non solo, Catia è stata infatti un’artista tra le più generose del panorama umbro.

→ Leggi il ricordo di Catia Calisti

Lo spettacolo, promosso dall’associazione Note di Teatro e dal Lions Club di Gualdo Tadino con il patrocinio del Comune, vedrà sul palco decine di artisti e allievi che si alterneranno in performance canore, accompagnati da Care Voci per Catia, il Quartetto del Cactus e i Sus Quintet.

La lista dei partecipanti è lunga e testimonia il profondo affetto che tanti colleghi, amici e musicisti hanno nutrito nei confronti di Catia Calisti.

Tra loro figurano Lucia Amoni, Oriana Baldassarri, Novella Bernardini, Francesco Bonavenia, Albano Bufalini, Alessio Cardinali, Alessandra Ceciarelli, Lisa Chiavini, Marco Coldagelli, Edoardo Commodi, Nadia Felicetti, Stefano Galiotto, Marco Gazzella, Angelo Gubbini, Emanuela Latini, Lorenzo Materazzi, Luigina Matteucci, Mario Moretti, Pamela Paciotti, Emiliano Pinacoli, Angelo Provvedi, Raul Provvedi, Viviana Pucci, Paolo Ruiz de Ballesteros, Stefano Ruiz de Ballesteros, Alberto Sabbatini, Marina Scapellati, Adriano Silvestri, Gloria Tizzoni, Sauro Truffini, Simona Venturi e Michael Venturini.

Il biglietto unico ha un costo di 15 euro e l’intero incasso sarà devoluto in beneficenza, proseguendo nel solco dei valori che Catia ha sempre coltivato con il suo impegno educativo e umano.

Le prenotazioni possono essere effettuate via WhatsApp al numero 333 3826452.